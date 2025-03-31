Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австралия
  3. Брисбен
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Гараж

Квартиры с гаражом в Брисбен, Австралия

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Брисбен, Австралия
Квартира 2 комнаты
Брисбен, Австралия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 10/20
A Life Less Ordinary Ruby Ruby a collection of luxury residences offering an unrivalled l…
$559,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Брисбен, Австралия

с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов