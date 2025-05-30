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ПМЖ в Андорре

Андорра Андорра
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ПМЖ в Андорре
ПМЖ
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ПМЖ в Андорре
Андорра Андорра
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Другие программы иммиграции
ВНЖ
Виза для поиска работы Карта шансов
Виза для поиска работы Карта шансов
Германия Германия
Тип программы иммиграции ВНЖ
Срок получения от 2 месяцев
Это новый тип разрешения на проживание и поиск работы в Германии, действующий от 1 года с возможностью продления до 3 лет.  Преимущества программы: 1. Возможность работать до 20 часов в неделю во время поиска основной работы 2. Право на двухнедельные пробные работы 3. Возможность…
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ВНЖ
Голубая карта ЕС
Голубая карта ЕС
Германия Германия
Тип программы иммиграции ВНЖ
Срок получения от 2 месяцев
Голубая карта ЕС: Предназначена для высококвалифицированных специалистов, которые работают или планируют работать в Германии в рамках области своего образования. Требует наличия трудового контракта с определённым уровнем заработной платы. Это самый желанный тип трудовой визы, и у нее есть…
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ВНЖ
Студенческая виза
Студенческая виза
Германия Германия
Тип программы иммиграции ВНЖ
Срок получения от 3 месяцев
Студенческая виза: Для поступления в немецкий вуз, штудиенколлег или на подготовительные языковые курсы.  Высшее образование. Включает в себя бакалавриат, магистратуру и аспирантуру. Более 400 высших учебных заведений предлагают тысячи разных направлений. От классических, типа экономики и…
Иммиграционный консультант
Nemusli Consult
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Иммиграционный консультант
Nemusli Consult
Языки общения
English, Русский, Deutsch
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