ПМЖ в Андорре

Это новый тип разрешения на проживание и поиск работы в Германии, действующий от 1 года с возможностью продления до 3 лет. Преимущества программы: 1. Возможность работать до 20 часов в неделю во время поиска основной работы 2. Право на двухнедельные пробные работы 3. Возможность…