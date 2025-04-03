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Квартиры с видом на море в Katundi i Ri, Албания

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Rinia, Албания
Квартира 3 комнаты
Rinia, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 6/8
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Katundi i Ri, Албания

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов