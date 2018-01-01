Агентство недвижимости Status-M находится в самом сердце побережья Адриатики – в курортном городе Будва. Мы знаем всё о специфике функционирования рынка недвижимости в Европе и для своей работы выбрали именно Черногорию – эта страна обладает огромным потенциалом, и мы уверены, что покупка недвижимости здесь окупится в короткие сроки. Своим клиентам мы готовы предоставить полный комплекс услуг по продаже и аренде объектов недвижимости, начиная от подбора вариантов до полного юридического сопровождения сделки — покупки или продажи. Располагаем обширной базой объектов недвижимости по всей Черногории от небольших студий или домиков в горах до апартаментов класса люкс и эксклюзивных вилл с собственным пляжем, а также участков под строительство.