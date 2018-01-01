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Well Done

Черногория, Яндранская магистраль, bb
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Well Done
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Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
welldonemn.com
Описание

Семейный офис Well Done — это консалтинговая компания по приобретению и управлению элитной, а также коммерческой недвижимостью и инвестициям на территории государства Черногория. Мы заботимся об интересах благосостоятельных семей с целью сохранения, приумножения и передачи в наследство всех активов. Помогаем планировать годовой бюджет, оптимизировать расходы и налоги, контролировать сохранность и функциональность всех объектов недвижимости, оказываем юридические услуги и представительство в суде по всем, возникающим у клиентов, вопросам.

Цель работы нашей компании – это сохранение привычного образа жизни наших клиентов на территории государства Черногория.

Услуги
  • Покупка, продажа и аренда элитной недвижимости в Черногории
  • Инвестиции в недвижимость
Наши агенты в Черногории
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