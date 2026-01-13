Об агентстве

Thoma Bennink R365 | Christie's International Real Estate - ваш специалист по эксклюзивной недвижимости в Гелдерленде, Оверэйсселе, Дренте, Гронингене и Фрисландии. С 2013 года мы являемся партнером R365, всемирно известного аукционного дома Christie's. Наша команда имеет почти столетний опыт покупки, продажи и оценки элитных объектов недвижимости, включая исторические поместья, современные виллы и монументальные дома. Объединяя местные знания с международной сетью, мы предлагаем индивидуальный и исключительный подход к каждому эксклюзивному проекту недвижимости. Исключительные свойства заслуживают исключительных агентов - это то, что мы поставляем.