Test Agency

Австрия, Вена
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
1986
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
English, Русский, Español
Веб-сайт
testgency.com
Об агентстве

Куда ни посмотрите, любую доступную недвижимость Вы можете купить или арендовать у нас!

Услуги

Продажа аренда и все что может понадобиться в процессе

Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 12:19
(UTC+1:00, Europe/Vienna)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
Выходной
Суббота
Выходной
Воскресенье
09:00 - 18:00
Наши агенты в Австрии
Тесттонио Тестдерос
Тесттонио Тестдерос
1 объект
Агентства рядом
Mario Moisi
Австрия, Вена
Жилая недвижимость 68 Коммерческая недвижимость 3 Земельные участки 9
С 2012 года мы успешно работаем посредниками в сфере недвижимости, оказываем полную поддержку в ремонте и строительстве, предоставляя первоклассное обслуживание клиентам, пропитанное страстью к своей работе. Мы открываем новые горизонты, расставляем новые акценты, обращаем внимание на детали…
Atlanta
Австрия, Вена
Год основания компании 1992
Жилая недвижимость 2
ROTH&SCHIELD – международное агентство недвижимости и инвестиционно-строительная компания с 30-летней историей. Наша компания занимается всем спектром операций с недвижимостью: покупка и продажа жилой недвижимости (квартир, апартаментов, комнат, домов), аренда жилой недвижимости, продажа зем…
PRO Silver
Austria Real GmbH
Австрия, Вена
Год основания компании 2012
Жилая недвижимость 141 Коммерческая недвижимость 49 Долгосрочная аренда 14 Земельные участки 2
Мы ваш надежный партнер, чтобы предложить вам индивидуальный подход в выборе выгодных инвестиционных возможностей по всей Австрии. Что определяет нас как компанию, так это наши индивидуальные и аналитически хорошо продуманные решения. Мы сформируем картину ваших жилищных или инвестиционных п…
Boerner Ihr Hausmakler GmbH
Австрия, Вена
Жилая недвижимость 96 Коммерческая недвижимость 15 Земельные участки 11
С 2006 года Boerner Ihr Hausmakler GmbH следит за просьбами многих клиентов и также заботится о них в секторе недвижимости.  Нестандартное мышление и возможность предлагать нашим клиентам лучшую недвижимость на международном уровне является для нас ключевой задачей. Наше внимание уделя…
Crown Consulting
Австрия, Вена
Год основания компании 2007
Жилая недвижимость 45
Австрийская компания Crown Consulting — одна из немногих русскоязычных фирм в Австрии, которая окажет вам весь спектр услуг по подбору жилой или коммерческой недвижимости, кредитованию частной недвижимости и инвестиционных проектов, проконсультирует по инвестициям в Австрии, а также поможет …
