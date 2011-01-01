  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Агентство Санкина

Агентство Санкина

141986, Московская область, г. Дубна, ул. Бруно Понтекорво, д. 9, кВ. 175.
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2015
На платформе
На платформе
1 месяц
Языки общения
Языки общения
Русский
Время работы
Открыто сейчас
Об агентстве

Мы не ждем звонков — мы создаем спрос!
Пока другие копируют описания, мы упаковываем Ваш объект как премиальный продукт или доходный инвест-проект.

У нас есть прямой доступ к закрытым базам инвесторов и глубокая экспертиза в юридических и технических нюансах, которые «приземляют» сделки любой сложности. Рынок требует профессиональных решений, и мы готовы их предоставить.

Честный, прозрачный процесс с юридической защитой на каждом шагу!

Услуги

🏢 Квартиры

  • Быстрая продажа: реализация жилья в кратчайшие сроки.

  • Решение сложных задач: работа с обременениями, органами опеки и альтернативными цепочками сделок.

  • Надежность: полная прозрачность, регулярная отчетность и качественный сервис.

🏡 Загородная недвижимость

  • Премиальный маркетинг: использование профессиональной аэросъемки и интерьерных фотосессий.

  • Точечный поиск покупателей: запуск таргетированной рекламы на целевую аудиторию коттеджей, таунхаусов и усадеб.

🗺️ Земельные участки

  • Эффектная упаковка: отрисовка границ, аэросъемка и создание детальных презентаций для выделения объекта на рынке.

  • Выгода: продажа по более высокой цене благодаря максимальному рекламному охвату.

💼 Коммерческая недвижимость

  • Продажа по максимальной цене: реализация офисов, торговых и складских площадей по рыночной стоимости и выше.

  • Грамотное позиционирование: акцент на инвестиционную привлекательность актива для покупателя.

🏭 Производственная недвижимость

  • Прямые выходы на покупателей: адресный маркетинг и поиск инвесторов среди производственных компаний и девелоперов.

  • Профессиональный подход: разработка официального инвестиционного паспорта объекта.

Мои партнеры
1 агент
Наши агенты в России
Ирина Прохорчук
Ирина Прохорчук
1 объект
Агентства рядом
PRO Silver
Аталанта
Россия, Центральный федеральный округ
Год основания компании 2000
Жилая недвижимость 815 Коммерческая недвижимость 43 Краткосрочная аренда 88 Земельные участки 1
Агентство элитной недвижимости со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Хотите купить или снять элитное жильё по всему миру? Мы поможем в исполнении этого желания! Вас ждут апартаменты в райских уголках планеты — на горнолыжных курортах, у моря, на берегу океана, в крупнейших городах мира, на острова…
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Языки общения
English, Русский
ИП Могилевская
Россия, Северо-Западный федеральный округ
Год основания компании 1994
Персонал компании ИП МОГИЛЕВСКАЯ предлагает помощь по всем типам услуг, услуги с недвижимостью - среди них оформление купли-продажи и многие другие. Долгие очереди и сложные юридические нюансы - всего этого вполне можно избежать, обратившись к разбирающимся в вопросе специалистам.  Если в…
Оставить заявку
PRO Silver
Avior Estate Group
Россия, Москва
Новостройки 1 Жилая недвижимость 570 Коммерческая недвижимость 3 Долгосрочная аренда 2 Земельные участки 1
Оставить заявку
GHA Proje
Россия, Москва
GHA Proje – компания со штаб квартирой в Стамбуле, которая специализируется на нескольких направлениях: продажа объектов в Турции, подбор недвижимости в других странах, получение второго гражданства или вида на жительство через официальные государственные инвестиционные программы, а так же у…
Оставить заявку
Arcasa Group
Россия, Центральный федеральный округ
Год основания компании 2005
Жилая недвижимость 88 Коммерческая недвижимость 12
Arcasa Group — итальянское русскоговорящее агентство недвижимости, работающее с недвижимостью в Италии: виллами, домами, апартаментами, квартирами, земельными участками. Компания оказывает юридическое сопровождение сделок с привлечением наиболее авторитетных юридических фирм и нотариальных к…
Оставить заявку
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти