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Royal B I P Real Estate Brokers

ОАЭ, Office 2104, The Binary Tower, Business Bay, Dubai.
;
Royal B I P Real Estate Brokers
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2021
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Français, Română, Українська
Веб-сайт
Веб-сайт
www.royalbip.ae
Квартиры
Смотреть все 5 объектов
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 721 м²
€ 330,000
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить удивительную квартиру с 1 спальней, расположен…
Квартира 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 спальни
Дубай
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 5 300 м²
€ 5,362,000
Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает удивительную квартиру с 4 спальнями, рас…
Квартира 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 3 392 м²
€ 764,000
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительную квартиру с 3 спаль…
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 142 м²
€ 487,642
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам 2-комнатную квартиру, расположенную в поме…
Дома
Смотреть все 10 объектов
Дом 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Дом 3 спальни
Дубай
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 990 м²
€ 514,000
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам роскошный таунхаус с 3 спальнями, располож…
Вилла 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Дубай
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
€ 950,000
AURA в Тилал Аль Гаф Маджид Аль Футтаим. Последний район Аура в Тилал Аль Гаф сочетает в се…
Дом 5 спален в Дубай, ОАЭ
Дом 5 спален
Дубай
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 8 750 м²
€ 8,425,000
Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает роскошные апартаменты с 5 спальнями, рас…
Дом 5 спален в Дубай, ОАЭ
Дом 5 спален
Дубай
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 3 397 м²
€ 715,000
Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает удивительный таунхаус с 5 спальнями, рас…
Новостройки
Смотреть все 210 новостроек
Вилла 5BR | Villa | Harmony | Prime Location
Вилла 5BR | Villa | Harmony | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от € 1,400,000
Сдача в: 2023
Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает удивительную виллу с 5 спальнями, расположенную в Гармонии, Тилал Аль Гаф, Дубай. Harmony - жилой комплекс Majid Al Futtaim Удобства и удобства; 5 спальня 6 баня без мебели BUA; 4477 кв. Горничная комната Порошковая комната Прачечная Гостевая комната офис сад газон Бассейн тренажерный зал Балкон / Терраса Закрытая кухня Storae space Дневной уход Батут и аквапарк Пляжный волейбол Водная активность Общественный зал 3 парковочных места Рестораны и магазины Детская игровая площадка досуг Ресторан и Кафе Баскетбол и теннисный корт мечеть Спа и сауна Велоспорт, Бег и Бег Трасса для катания на коньках Район барбекю Расположение рядом; Ипподром Джебель Али ( 15 минут ) Инвестиционный парк Дубая ( 20 минут ) Дубай Марина ( 20 минут ) Центр города Дубай ( 25 минут ) Торговый центр Эмиратов ( 25 минут ) Международный аэропорт Дубая ( 35 минут ) Международный аэропорт Аль-Мактум ( 45 минут ) Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Вилла 5BR | Farm Gardens | Prime Location
Вилла 5BR | Farm Gardens | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от € 1,576,000
Сдача в: 2026
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить удивительную виллу с 5 спальнями, расположенную в Farm Gardens, The Valley, Дубай. Farm Gardens от Emaar - это жилой комплекс, который предназначен для сообщества и предлагает изысканность следующего уровня с сельскохозяйственной деятельностью и безмятежный образ жизни, который вы не можете найти где-либо еще. Удобства; 5 спальня 6 баня без мебели Балкон / Терраса Мусорная зона Область магазина Горничная комната Гостевая комната Прачечная Порошковая комната Палуба бассейна оформление Семейный номер Столовая и розничная торговля Зеленое окружение Детская игровая площадка Ресторан и Кафе Супермаркет и Торговая зона Бассейн Район барбекю Сады и парк Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде Спортивный корт Фитнес-центр Йога и Медитация Услуги района; Гранд Газон Зоопарк и животноводческая ферма гидропоника Меджлис пустыни и костер Платформы Stargazing Пятна пикника События лужайка Ксерискапский ботанический сад Пэдер корт волейбол Гаф Форест Расположение рядом; Дубай Руби Семерки – 05 минут Dubai Outlet Mall – 10 минут Центр города Дубай – 20 минут Бурдж Халифа – 25 минут Дубай Молл – 25 минут Международный аэропорт Дубая – 30 минут Международный аэропорт Аль Мактум – 40 минут Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 4BR | Como Residence | Payment Plan
Многоквартирный жилой дом 4BR | Como Residence | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
от € 12,899,000
Сдача в: 2026
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 4-комнатную квартиру, расположенную в Palm Jumeirah, известную как Como Residence от Nakheel План оплаты; Авансовый платеж – 20% Во время строительства – 60% На передачу – 20% Удобства и удобства; 4 спальни 5 баня без мебели BUA; 10500 кв. Порошковая комната Прачечная Горничная комната офис Область магазина Задняя и передняя кухня Развлекательный зал Открытый лаундж терраса Лобби, лифт и зона ожидания приемная Район барбекю Бассейн тренажерный зал Столовая и розничная торговля Детская игровая площадка Досуг и Парк Ресторан и Кафе Баскетбол и теннисный корт Велоспорт, Бег и Бег трусцой Школа и институты Фитнес-центр Спа и Сауна Доступ к пляжу Услуги консьержа Бизнес-центр с конференц-залами Отдельная четверть водителей Каждый блок имеет независимые и безопасные отсеки для хранения Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 1BR | Lamtara | Dubai Holding
Многоквартирный жилой дом 1BR | Lamtara | Dubai Holding
Дубай, ОАЭ
от € 543,000
Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to offer an amazing 1 bedroom apartment, located in Jumeirah, known as Lamtara by Dubai holding. Key Highlights; 5-Star Hotels including Burj Al Arab Gated residential clusters Direct Air-conditioned footbridge 50 restaurants & entertainment outlet Exclusive address overlooking Burj Al Arab Amenities & Facilities; 1 Bedroom 1 Bath Unfurnished BUA; 785 Sqft Laundry area Walk-in-closet Dressing Balcony / Terrace 24/7 Security Dining & Retail outlet Green Surrounding Gym Health Care centre Leisure area Restaurant & Cafe Swimming pool Barbeque area Jogging, Running & Cycling track Water activity Beach Access Yoga & Meditation Fitness centre Spa & Sauna room For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284
Многоквартирный жилой дом 2BR | Levanto | Prime Location
Многоквартирный жилой дом 2BR | Levanto | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от € 305,000
Сдача в: 2025
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам 2 квартиры, расположенные в JVC, известной как Levanto от ORO 24.   Удобства и фасилиты; - 2 спальни - 2 ванны - без мебели  - БУА; 926 кв. - Балкон / Терраса  - затонувшее сиденье - Бассейн - Кабанас  - Кинотеатр  - Детская игровая площадка - Зал для вечеринок - Лифт, Лобби и Зона ожидания - Приемная зона - Центр здравоохранения - Сквош  - джакузи  - Шахматная зона - Мультимедийная игровая зона - Боулинг  - Billairds  - Joggin, Running & Cycling track  - Крытая зона для гольфа - Бизнес-центр и библиотека  - Настольный теннис  - Супермаркет и Торговая зона - Столовая и розничная торговля - Ресторан и Кафе - Школа и Институт  - Фитнес-центр  - Зона йоги и медитации    Места поблизости; - Международный аэропорт Дубая - 10 минут - Дубай Марина - 10 минут - Дубай Интернет Сити - 15 минут - Международный финансовый центр Дубая - 15 минут - Dubai Media City - 15 минут - Пальма Джумейра - 15 минут    Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284  
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233 объекта
Berkshire Hathaway HomeServices

Berkshire Hathaway HomeServices Gulf Properties — ведущее агентство недвижимости в регионе. Мы предлагаем квалифицированные консультации и профессиональную поддержку своим клиентам по всему миру. Наша компания гордится своей безукоризненной репутацией и отличным сервисом благодаря нашим профессиональным консультантам и менеджерам поддержки. Мы предоставляем все виды услуг в сфере жилой недвижимости: продажа, аренда, управление недвижимостью, инвестиционные консультации, приобретение и распределение портфелей недвижимости.

Dubai-Realty

Мы - профессиональное агентство недвижимости с офисом в Дубае.  Продаем квартиры, апартаменты и виллы премиум и бизнес-класса в лучших районах Дубая. Имеем все лицензии и разрешительные документы на ведение бизнеса на территории ОАЭ.

Наша цель - помочь успешным и состоявшимся людям приобрести лучшую недвижимость в Дубае.

К нам обращаются успешные люди со всего мира, которые хотят сделать Дубай своим вторым домом или еще одним центром инвестицией и кому жалко тратить время на непрофессионалов. Мы расспросим вас о каждой детали желаемой покупки, составим список из лучших вариантов, направим дорожную карту всей процедуры  с цифрами и этапами, внимательно подготовим все документы и быстро оформим на вас недвижимость (с вашим присутствием или удаленно).

 

Crystal real Estate FZ-LLC
19 объектов

Crystal Real Estate FZ-LLC, основанная в декабре 2020 года, с профессиональными консультантами по брокерской деятельности в сфере недвижимости, расположенная в Рас-Аль-Хайме, Объединенные Арабские Эмираты.

Мы предоставляем нашим клиентам профессиональные брокерские услуги в сфере недвижимости, чтобы обеспечить максимальное удовлетворение и прозрачные сделки с недвижимостью.

Наша философия полностью основана на принципах обслуживания клиентов фирмы. Все наши консультанты по недвижимости обеспечивают высокий уровень обслуживания клиентов, чтобы мы соответствовали вашим ожиданиям на протяжении всего процесса и превосходили их. Мы позаботимся обо всей тяжелой работе для вас, предлагая полный пакет услуг в сфере недвижимости.

Наши консультанты по недвижимости обладают глубокими знаниями о рынке недвижимости Рас-Аль-Хаймы, а Crystal Real Estate FZ-LLC зарегистрирована в отделе недвижимости Рас-Аль-Хаймы.

Наше видение

Наше видение заключается в том, чтобы быть предпочтительной брокерской фирмой в сфере недвижимости для жилых, коммерческих, и розничные клиенты, обслуживая их потребности, а также сохраняя и укрепляя нашу репутацию за честность всеми нашими действиями.

Наша миссия

Наша миссия - быть лучшим, Компания по недвижимости с полным спектром услуг в регионе и расширяется, чтобы стать глобальной компанией благодаря тщательно отобранной команде профессионалов, которые, по нашему мнению, являются наиболее способными, честными и трудолюбивыми.

Наши ценности

профессионализм подотчетность целостность Посвящение Обслуживание клиентов

 

Ghariani One Services
1 объект
Realting.com
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