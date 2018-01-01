  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Republik Real Estate Management LLC

Republik Real Estate Management LLC

ОАЭ, Addax Tower, Office 4504, City of Lights, Al Reem Island, Abu Dhabi, UAE
;
Republik Real Estate Management LLC
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2008
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Українська
Веб-сайт
Веб-сайт
www.rpublik.com
Описание

Republik Real Estate Management LLC является одним из ведущих агентств недвижимости Абу-Даби, в котором работают опытные основатели, управленческая команда и агенты.  Наша граница и процветающая история рынка восходит к 2007 году.  Republik Real Estate Management LLC, создавая ценность для наших инвесторов благодаря нашим собственным инвестициям в крупные проекты, верит в прозрачную и простую деловую этику. Наша цель - предоставить наш значительный опыт в области инвестиций в недвижимость в распоряжение наших клиентов, что позволит им принимать стратегические решения о покупке.

Наши агенты в ОАЭ
Oleksandr Melnychuk
Oleksandr Melnychuk
5 объектов
Агентства рядом
PH Real Estate
4 объекта

Компания PH Real Estate Brokers завоевала безупречную репутацию на рынке недвижимости благодаря своей честности, порядочности и успешной работе как с покупателями-новичками, так и с опытными инвесторами. Наши клиенты доверяют нам в обоснованном выборе жилой недвижимости, возвращаясь к нам с новыми запросами, а также рекомендуя нас своим друзьям, родным и коллегам. Это доказывает наш успех, прозрачность нашей работы и профессионализм.

Heart-of-city Realty
1 объект

Агентство недвижимости Heart-of-city Realty (Qalb AlMadinah Real Estate Broker, RERA ORN 12609) оказывает услуги по купле-продаже и аренде жилой и коммерческой недвижимости в Дубае (ОАЭ). Являясь официальным представителем крупнейших глобальных и региональных застройщиков наши специалисты без дополнительных комиссий помогут Вам не только купить недвижимость в Дубае для собственного проживания, но и с инвестиционными целями - с целью получения арендных платежей или прироста стоимости.

Unique Homes Worldwide Properties
75 объектов

Unique Homes Worldwide Properties(UHP) была основана в 2018 году, чтобы продолжать оставаться активным членом и одной из ведущих компаний по недвижимости в ОАЭ. Компания стремится предоставлять разнообразные и комплексные решения в сфере недвижимости, обладая знаниями и навыками во многих различных областях, включая, но не ограничиваясь, внеплановую недвижимость (земля, виллы и квартиры), готовую недвижимость (коммерческую и жилую), а также перепродажу в Абу-Даби и Дубае. Поддержание уровня роста на протяжении многих лет создало новые возможности для работы на различных рынках и позволило нам предоставлять новые услуги нашим клиентам. UHP как молодой амбициозный бренд сумел завоевать доверие наших сотрудников, партнеров и клиентов, принимая обоснованные решения, основанные на рыночной интуиции, путем мониторинга и глубокого анализа рыночных переменных, потребностей клиентов, и справляясь с постоянно меняющимися тенденциями. Мы стремимся предоставлять лучшие решения нашим клиентам, поэтому инвестиции в привлечение квалифицированных и опытных специалистов, новейшие технологии и добросовестность стали необходимостью, и именно это отличает нас от других. Успех - нелегкая задача, поскольку он требует огромных усилий и сотрудничества; он также требует приверженности и много тяжелой работы, чтобы выделиться, но мы на правильном пути. Мы готовы к следующему вызову и полностью верим в наше будущее.

Генеральный директор Мохаммед Аль Джбур

 

Dubai-Realty

Мы - профессиональное агентство недвижимости с офисом в Дубае.  Продаем квартиры, апартаменты и виллы премиум и бизнес-класса в лучших районах Дубая. Имеем все лицензии и разрешительные документы на ведение бизнеса на территории ОАЭ.

Наша цель - помочь успешным и состоявшимся людям приобрести лучшую недвижимость в Дубае.

К нам обращаются успешные люди со всего мира, которые хотят сделать Дубай своим вторым домом или еще одним центром инвестицией и кому жалко тратить время на непрофессионалов. Мы расспросим вас о каждой детали желаемой покупки, составим список из лучших вариантов, направим дорожную карту всей процедуры  с цифрами и этапами, внимательно подготовим все документы и быстро оформим на вас недвижимость (с вашим присутствием или удаленно).

 

Crystal real Estate FZ-LLC
19 объектов

Crystal Real Estate FZ-LLC, основанная в декабре 2020 года, с профессиональными консультантами по брокерской деятельности в сфере недвижимости, расположенная в Рас-Аль-Хайме, Объединенные Арабские Эмираты.

Мы предоставляем нашим клиентам профессиональные брокерские услуги в сфере недвижимости, чтобы обеспечить максимальное удовлетворение и прозрачные сделки с недвижимостью.

Наша философия полностью основана на принципах обслуживания клиентов фирмы. Все наши консультанты по недвижимости обеспечивают высокий уровень обслуживания клиентов, чтобы мы соответствовали вашим ожиданиям на протяжении всего процесса и превосходили их. Мы позаботимся обо всей тяжелой работе для вас, предлагая полный пакет услуг в сфере недвижимости.

Наши консультанты по недвижимости обладают глубокими знаниями о рынке недвижимости Рас-Аль-Хаймы, а Crystal Real Estate FZ-LLC зарегистрирована в отделе недвижимости Рас-Аль-Хаймы.

Наше видение

Наше видение заключается в том, чтобы быть предпочтительной брокерской фирмой в сфере недвижимости для жилых, коммерческих, и розничные клиенты, обслуживая их потребности, а также сохраняя и укрепляя нашу репутацию за честность всеми нашими действиями.

Наша миссия

Наша миссия - быть лучшим, Компания по недвижимости с полным спектром услуг в регионе и расширяется, чтобы стать глобальной компанией благодаря тщательно отобранной команде профессионалов, которые, по нашему мнению, являются наиболее способными, честными и трудолюбивыми.

Наши ценности

профессионализм подотчетность целостность Посвящение Обслуживание клиентов

 

Realting.com
Перейти