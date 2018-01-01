Republik Real Estate Management LLC
ОАЭ, Addax Tower, Office 4504, City of Lights, Al Reem Island, Abu Dhabi, UAE
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2008
Языки общения
English, Русский, Українська
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Описание
Republik Real Estate Management LLC является одним из ведущих агентств недвижимости Абу-Даби, в котором работают опытные основатели, управленческая команда и агенты. Наша граница и процветающая история рынка восходит к 2007 году. Republik Real Estate Management LLC, создавая ценность для наших инвесторов благодаря нашим собственным инвестициям в крупные проекты, верит в прозрачную и простую деловую этику. Наша цель - предоставить наш значительный опыт в области инвестиций в недвижимость в распоряжение наших клиентов, что позволит им принимать стратегические решения о покупке.
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