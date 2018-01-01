Novus Pro
Агентство недвижимости NovusPro работает на рынке недвижимости Словении уже 8 лет.
Для наших сотрудников Клиент всегда на первом месте. Мы работаем честно, со всей ответственностью и желанием помочь решить ваш жилищный или инвестиционный вопрос в самые удобные сроки. Мы ценим ваше время и безопасность сделки. Обратитесь в наше агентство и мы поможем:
-купить/продать недвижимость;
-снять/сдать жильё;
- подобрать ответственных арендаторов;
-подготовить, проверить и правильно оформить документы, необходимые для сделки;
- грамотно оценить объект инвестиций с точки зрения его правильного использования и прогнозируемой прибыльности
-найти дом вашей мечты.
Мы предоставляем нашим клиентам только качественные фото и видеоматериалы, а также легко переводим процесс сделок с недвижимостью в онлайн, если нашему клиенту это будет удобно.
-Помощь в открытии бизнеса в Словении
-Получения вида на жительство в Словении
-Покупка или продажа недвижимости
-Управление недвижимостью