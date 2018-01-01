  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Novus Pro

Novus Pro

Cesta v Lipovce 3B, Log pri Brezovici
;
Novus Pro
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2014
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Описание

Агентство недвижимости NovusPro работает на рынке недвижимости Словении уже 8 лет.  
Для наших сотрудников Клиент всегда на первом месте.  Мы работаем честно, со всей ответственностью и желанием помочь решить ваш жилищный или инвестиционный вопрос в самые удобные сроки. Мы ценим ваше время и безопасность сделки. Обратитесь в наше агентство и мы поможем:
-купить/продать недвижимость;
-снять/сдать жильё;
- подобрать ответственных арендаторов;
-подготовить, проверить и правильно оформить документы, необходимые для сделки;
- грамотно оценить объект инвестиций с точки зрения его правильного использования и прогнозируемой прибыльности 
-найти дом вашей мечты.
Мы предоставляем нашим клиентам только качественные фото и видеоматериалы, а также легко переводим процесс сделок с недвижимостью в онлайн, если нашему клиенту это будет удобно.

Услуги

-Помощь в открытии бизнеса в Словении

-Получения вида на жительство в Словении

-Покупка или продажа недвижимости 

-Управление недвижимостью

Наши агенты в Словении
Anna Bodina
Anna Bodina
4 объекта
Агентства рядом
SLOINVEST
79 объектов

Проект «Инвестиции в Словении» возник на основе постоянно растущего спроса на качественные и профессиональные услуги в рамках закона о риэлторских услугах в Словении для граждан стран СНГ и др.

Мы предлагаем избранные и проверенные варианты объектов недвижимости со стороны наших партнеров — сети агентств недвижимости, предоставляем полный комплекс услуг в сфере инвестиций в недвижимость и «живой бизнес»: от подбора и проверки объекта — до сопровождения сделки купли-продажи и дальнейшего управления объектом.

Большой выбор девелоперских проектов, высокопрофессиональные партнеры в сфере инжиниринга, проектирования, дизайнеров и строительных компаний. Наши специалисты говорят на словенском, русском, английском, хорватском и сербском языках.

Realting.com
Перейти