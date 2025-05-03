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Mirra Centre

Индонезия, Убуд
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2021
На платформе
На платформе
10 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Об агентстве

Mirra.Centre – цифровой ассистент в поиске недвижимости с дальнейшим управлением и реализацией.

Mirra.Centre представляет собой инновационную платформу, которая помогает пользователям найти, управлять и реализовать недвижимость. Благодаря передовым технологиям и удобному интерфейсу, каждый пользователь может легко и быстро найти нужный объект, а также воспользоваться услугами управления и продажи недвижимости.

Онлайн-брокер по недвижимости. Все процессы, которого происходят в онлайне.

Мы действуем исключительно в цифровом пространстве, что позволяет значительно упростить и ускорить все операции, связанные с недвижимостью. От поиска объектов и проведения виртуальных туров до оформления сделок и управления имуществом – все этапы проходят онлайн, обеспечивая максимальную удобство для клиентов.

Мы строим свой бизнес на стыке технологий, креативности и человеческих взаимоотношений.

Mirra.Centre сочетает в себе передовые технологические решения с креативным подходом и вниманием к потребностям каждого клиента. Мы понимаем, что успешные сделки и долгосрочные отношения строятся на доверии и взаимопонимании, поэтому особое внимание уделяем качеству сервиса и индивидуальному подходу.

Mirra.Centre – создания уникальных решений и экосистемы будущего.

Наша миссия – формирование уникальной экосистемы в сфере недвижимости, которая будет учитывать все современные тенденции и потребности рынка. Мы стремимся предложить решения, которые не только удовлетворяют текущие запросы, но и опережают их, создавая новые стандарты и возможности для всех участников рынка.

Мы стремимся быть быстрыми, адаптивными, систематичными и технологичными.

Mirra.Centre постоянно совершенствуется и адаптируется к изменяющимся условиям рынка. Мы активно внедряем новые технологии и подходы и предлагаем нашим клиентам самые эффективные и удобные решения. Наши ключевые принципы – это скорость, адаптивность, систематичность и технологичность, которые позволяют нам обеспечивать высокий уровень сервиса и достигать выдающихся результатов.

 

Услуги

Mirra.Centre представляет собой инновационную платформу, которая помогает пользователям найти, управлять и реализовать недвижимость. Благодаря передовым технологиям и удобному интерфейсу, каждый пользователь может легко и быстро найти нужный объект, а также воспользоваться услугами управления и продажи недвижимости.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 20:58
(UTC+8:00, Asia/Makassar)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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