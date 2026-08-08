ИП Алгалиев

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АН «Реал» заслужило репутацию надежного агентства недвижимости, работая на рынке с 1999 года. Агентство оказывает полный спектр услуг в сфере недвижимости на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Высококвалифицированные специалисты с опытом работы в сфере недвижимости обеспечи…
Агентство элитной недвижимости со штаб-квартирой в Нью-Йорке.
Хотите купить или снять элитное жильё по всему миру? Мы поможем в исполнении этого желания! Вас ждут апартаменты в райских уголках планеты — на горнолыжных курортах, у моря, на берегу океана, в крупнейших городах мира, на острова…
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Наш офис «На Петровке» располагается в самом центре столицы, откуда наши специалисты могут оперативно добраться на встречу в любой уголок мегаполиса. Все наши сотрудники — настоящие профессионалы своего дела, имеющие за плечами богатый опыт работы в сфере недвижимости. Мы осуществляем сделки…