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SpainLuxInvest

Испания, Calle Edeta, 3, Bloque 2, BAJO, 1, 03570, Villajoyosa, Alicante, Spain (Испания)
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SpainLuxInvest
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2007
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Español
Веб-сайт
Веб-сайт
www.spainluxinvest.com
Описание

SpainLuxInvest — один из лучших представителей по продаже элитной недвижимости на испанском рынке, а конкретно — на побережье Коста-Бланки, предлагающий именно то, что люди хотят получить от качественной жизни и превосходного отдыха в Испании!

Для вас в нашей базе более 20 000 объектов лучшей элитной испанской недвижимости по самым актуальным ценам! Мы очень любим наших клиентов и на протяжении всего года радуем подарками и приятными бонусами: при покупке недвижимости стоимостью свыше 250 000 евро — подарочный сертификат на сумму до 3000 евро!

Мы будем очень рады видеть вас на Коста-Бланке и показать самые удачные и самые выгодные предложения для инвестиций! Приезжайте! Вы останетесь довольны! Здесь и солнце круглый год, и чистейшее Средиземное море, и потрясающая самобытная испанская архитектура: от типичных белоснежных домиков до современных небоскребов, и средиземноморская кухня и много всего, что приносит радость, гармонию и счастье!

Услуги

За 15 лет активной и плодотворной работы SpainLuxInvest установила прочные отношения с крупными и средними застройщиками, надежными банками, опытными юристами и другими компаниями и физическими лицами, необходимыми для:

  • Оказания максимально полного перечня услуг ОТ и ДО в области купли-продажи и строительства недвижимости класса люкс в Испании;
  • Оформления ипотеки до 60-70%;
  • Регистрации NIE;
  • Встречи в аэропорту;
  • Расчета рентабельности;
  • Оптимизации налогов и сборов;
  • Получения ВНЖ в Испании и Золотой визы инвестора;
  • Сдачи в аренду;
  • Постпродажного обслуживания и прочих многочисленных вопросов, связанных с приобретением и управлением недвижимостью.
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В нашей компании у нас есть большой портфель домов, которые мы предлагаем нашим клиентам, от Коста-дель-Соль до Коста-Бравы, хотя наша основная рабочая область находится на Коста-Бланка и Коста-Калида.

За все годы профессиональной работы с клиентами самое приятное, несомненно, то, что они возвращаются к нам, благодарные за хорошо проделанную работу.

Мы не только продаем дома, у нас также есть широкий выбор туристических и долгосрочных арендных домов.

Мне приятно продолжать доверять вам, спасибо за доверие Ole International!

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