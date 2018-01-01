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Fox Promotion S.C

Польша, Województwo Łódzkie Łódź
;
Fox Promotion S.C
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2017
Языки общения
Языки общения
English, Polski, Français
Веб-сайт
Веб-сайт
thefox.pl
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Описание
Компания основана в 2015 году, мы специализируемся на инвестициях в недвижимость в Польше. Наш офис находится в центре Варшавы, также мы работаем в крупнейших городах Польши. Наш офис расположен по адресу: ul. Koszykowa 49a local 17, 00-659 Warsaw
Услуги
Мы являемся экспертами в сфере инвестиций в недвижимость в Польше. Мы предоставляем доступ к различным проектам с акцентом на доходность. У нас большой опыт работы с иностранными инвесторами. Наши услуги: A) Инвестиции в покупку; B) Недвижимость, нуждающаяся в ремонте и отделке (мы можем позаботиться о ней); C) Новый проект от застройщика, который будет готов в будущем, а мы можем взять на себя работы по отделке Для варианта A мы предоставляем следующие услуги: Поиск объектов недвижимости; Индивидуальные консультации по инвестициям Структурирование сделки Переговоры о цене Организация встречи у нотариуса с сертифицированным переводчиком (обязательно) После завершения сделки мы передадим право собственности в городской совет, администрацию здания, поставщику электроэнергии Помогаем настроить номер NIP (персональный налоговый номер в Польше) Предлагаем 1-го арендатора: маркетинговые активности по поиску арендатора, организуем посещение и управляем контактами по аренде Для вариантов B и C мы предоставляем те же услуги, что и в варианте A, и дополнительно предлагаем - Координацию и управление работой с дизайнером / архитектором интерьера Регулярное посещение во время ремонта Мы будем информировать вас о состоянии дел по электронной почте и высылать фотографии Контроль бюджета и сроков. Наш дизайнер интерьера / архитектор предоставляет 2 года гарантии на отделку
Квартиры
Смотреть все 47 объектов
Квартира 2 спальни в Познань, Польша
Квартира 2 спальни
Познань
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Добро пожаловать в дом вашей мечты в Допиевеце на усадьбе Leśna Polana, где удобство, комфор…
€158,487
Квартира 1 спальня в Гданьск, Польша
Квартира 1 спальня
Гданьск
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Мы хотели бы представить вам 2-комнатную квартиру, доступную в предложении современного жило…
€206,928
Квартира 1 спальня в Гданьск, Польша
Квартира 1 спальня
Гданьск
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Мы представляем вам 2-комнатную квартиру на продажу на улице Арктовского в Пруще Гданьском в…
€175,609
Квартира 1 спальня в Plewiska, Польша
Квартира 1 спальня
Plewiska
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Добро пожаловать в эту красивую двухкомнатную квартиру в комплексе “Kamienica Jeżyce”, котор…
€117,998
Дома
Смотреть все 12 объектов
Дом 4 спальни в Rotmanka, Польша
Дом 4 спальни
Rotmanka
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Представляем вам просторный и благоустроенный односемейный дом в Ротманке. Отдельный дом пло…
€335,484
Дом 3 спальни в Гданьск, Польша
Дом 3 спальни
Гданьск
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
We present to you a beautiful semi-detached house – an extreme segment with a garden of app…
€267,341
Дом 6 спален в Гданьск, Польша
Дом 6 спален
Гданьск
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
We would like to present you a beautiful house for sale. The house is located close to the …
€381,758
Дом 4 спальни в Гданьск, Польша
Дом 4 спальни
Гданьск
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Представляем вам красивый террасный дом – крайний сегмент, недалеко от центра города с садом…
€344,739
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60 объектов
gosia@thefox.pl
gosia@thefox.pl
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East West Reals
Жилая недвижимость 486 Коммерческая недвижимость 88 Долгосрочная аренда 4

East West Reals — агентство недвижимости в Варшаве, которое работает исключительно под запросы иностранных клиентов-покупателей и никогда не представляет при сделке интересы продавца. Специализируемся на сделках купли-продажи и аренды жилой, коммерческой недвижимости, домов и земельных участков в Варшаве. Предоставляем максимально комплексную услугу, полную поддержку для клиента на протяжении 2-3 лет cтроительства объекта (при покупке от застройщика).

Предлагаем объекты абсолютно всех застройщиков в Варшаве (более 500), имеем доступ к базе со всеми объектами от собственников, а также сотрудничаем с другими агентствами недвижимости (более 150). Таким образом, клиент, обращаясь к нам, получает полный доступ ко всем существующим объектам как на рынке первичном, так и на вторичном. А следовательно, у клиента нет необходимости обращаться в другие агентства.

Сотрудничаем с профессиональными кредитными консультантами, проверенными ремонтными фирмами и архитекторами, канцеляриями нотариальными и адвокатскими, с лицензированными переводчиками и сможем поддержать вас на каждом этапе, связанном с приобретением недвижимости в каждом (!) вопросе. Все наши агенты владеют английским, русским и польским языками, а также имеют лицензии на посредническую деятельность.

Keller Williams Poland

Keller Williams (1983г.) лидер на мировом рынке продажи недвижимости.

Многочисленными изданиями, в том числе Forbes компания была признана одним из самых рейтинговых агентств недвижимости. На данный момент мы действуем в 52 странах мира, что помогает нам находить недвижимость для своих клиентов даже на других континентах.

Во всем мире филиалы Keller Williams при работе с клиентами применяют американский стандарт обслуживания, построенный на профессионализме и эффективности, которые являются основой компании. На практике наша работа обеспечивает честные и надежные отношения с клиентами, которые гарантируют спокойствие и уверенность. Ориентируясь на запрос клиента, мы внимательно относимся ко всем деталям сделки.

Мы стремимся к точному пониманию ваших потребностей, чтобы предложить лучшее из возможного!

 

Наша компания сотрудничает cо всеми застройщиками Польши, со всеми агентствами недвижимости в Польше, а также имеет доступ к закрытым базам объектов, которые не публикуются в интернете.

 

При оказании услуг наше агентство предоставляет проверенных специалистов, которые бывают необходимы при заключении сделок с недвижимостью:

Кредитные консультанты Заверенные переводчики Нотариусы, юристы, адвокаты Строительные фирмы/внутренняя отделка Архитекторы Дизайнеры/ визуализации интерьеров

*все специалисты владеют русским/польским.

 

Мы помогаем нашим клиентам покупать мечту и видеть свое будущее стабильным! 

 

Наша главная задача – чтобы клиент чувствовал заботу о себе.

Наше главное желание – чтобы клиент открыл для себя новые возможности благодаря сотрудничеству с нами.

Наш приоритет - ваше время и комфорт!

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TAIRAGROUP — польско-украинская компания, главный офис которой находится в городе Кракове, Польша.
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Мы стремимся сделать покупку и продажу жилья быстрой, простой и безопасной. Мы предоставляем мгновенные предложения о покупке, брокерские услуги и готовые к заселению городские квартиры. Наша команда экспертов, подкрепленная технологией искусственного интеллекта, обеспечивает эффективность и спокойствие на протяжении всей сделки. В настоящее время в наших офисах в Финляндии, Испании и Польше работает около 300 человек.

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