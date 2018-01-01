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Exen Gayrimenkul

Cumhuriyet Mah. G.M.K bulgary No: 691 (Armani Selenyum Alti) Mezitli\Mersin
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Exen Gayrimenkul
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Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
Русский
Наши агенты в Турции
Константин Алланд
Константин Алланд
1 объект
Агентства рядом
Mehal Group
17 объектов

Mehal Group Обладая почти 20-летним опытом, мы продолжаем обслуживать наших уважаемых клиентов,

Мы поддерживаем и обслуживаем вас при покупке квартиры, подаче заявления на вид на жительство, подаче заявления на гражданство или открытии банковского счета.

Вместе с вами мы выбираем для вас лучшие из квартир, Мы помогаем вам подать заявление на получение вида на жительство Мы помогаем вам с процедурами получения гражданства,

Мы активно работаем в районах Стамбула Эсеньюрт и Бейликдюзю и частично помогаем вам в поиске квартир в Бююкчекмедже, Бахчешехире и Авджыларе и даже в других частях Стамбула.

Свяжитесь с нами, чтобы воспользоваться всеми этими услугами. ☏ - 0542 358 78 09 ☏ - 0212 853 82 51 ☏ - 0212 853 82 52 @ -

EOS Turkey Property

Первый принцип EOS TURKEY PROPERTY — профессионализм и полный спектр услуг. Наш сервис начинается с первой секунды контакта инвестора и будет продолжаться постоянно. В нашей истории на рынке недвижимости Турции были совершены сделки на более чем 300 миллионов $ с зарубежными инвесторами из разных стран, таких как Иран, Ирак, ОАЭ, Катар, Пакистан, Индия, Афганистан, Китай, Великобритания, США, Россия, Украина, Азербайджан, Казахстан, Египет, Ливия, Тунис, Нигерия, ЮАР и др. 80% нашего портфолио состоит из отзывов клиенто, что в свою очередь доказывает, как мы поддерживаем долгосрочные здоровые отношения с ними. Как команда, мы являемся преданными своему делу и полностью сплоченными профессионалами в области продаж и готовы предоставить помощь в отношении инвестиционных и иммиграционных услуг.

Panorama Homes Network
20 объектов

   С момента существования компании , мы достигли отличных результатов! Мы подарили улыбки и стабильность сотням людей из десятков стран мира.

   Стратегией компании является ни только продажа-покупка недвижимости, но и стабильные дружеские отношения с нашими клиентами.  

Почему Panorama Homes?

- В первую очередь - это безопасность! Наши агенты будут вести сделку на русском языке, для полного понимания происходящего;

-Благодаря многолетнему опыту рабты в сфере недвижимости, мы можем предложить отличный сервис;

- Наши поекты созданы профессионалами своего дела с многолетним опытом работы , с использованием высококачественных материалов  

- После преобретения жилья , наша компания предлагает Вам бесплатный сервис недвижимости в течение первого года; 

- Трансфер в аэропорт 

- Мы работаем по Европейским стандартам но с Турецким гостеприимством!

Mavi Invest
1 объект

Предлагаем Вам познакомиться с рынком недвижимости в Аланье, получить квалифицированные консультации по всем интересующим Вас вопросам.

Realty World UTM Gayrimenkul
34 объекта

Компания Realty World, основанная в США в 1973 году, является самым быстрорастущим гигантом в сфере недвижимости в США. Для повышения узнаваемости бренда было вложено 1,5 миллиарда долларов США, а ежегодный рост составил 30%.

Расширяя свою деятельность в Турции в 2005 году, Realty World стала самым быстроразвивающимся брендом недвижимости в Турции с ростом, достигнутым в первый год. Realty World Turkey закрепила этот успех, получив приз за самый быстрорастущий бренд среди стран Realty World в течение многих лет, и он достиг более 120 офисов по всей Турции.

Realty World Turkey поддерживает свой рост на Балканах, приобретая права мастер-франшизы в Болгарии и Греции после Турецкой республики Северного Кипра.

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