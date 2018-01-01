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ELT Building

Грузия, Ajaria Batumi
;
ELT Building
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2020
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
eltbuilding.ge
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Описание

Elt Building — это строительно-девелоперская компания, которая с 2017 года начала активную деятельность в Аджарии, а конкретно в Батуми.

Стартапом компании был многофункциональный жилой комплекс Sunrise на новом Бульваре, на первой линии побережья черного моря, с хорошо развитой инфраструктурой и множеством преимуществ.

Elt Building является дочерней компанией финансовой организации Elt company, которая существует уже 15 лет, с тех времен, когда бизнес-среда пока еще не была создана в стране. Главная сфера деятельности компании — это сеть ломбардов, которая успешно оперируется более чем 150 сотрудниками компании в 22 сервисных центрах.

Строительная компания Elt Building — это высококачественные строительные материалы, инновационные технологии, современный и удобный дизайн, ответственность, надежность, корректное управление и квалифицированный персонал.

Компания уже имеет деловые отношения с надежными партнерами в Украине, России, Казахстане, Израиле, Испании, Иране, Турции, Азербайджане и Армении.

Нашей основной целью является создание современной, удобной, здоровой и безопасной среды в нынешнем и других будущих проектах.

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Компания профессионалов к вашим услугам. Мы сделаем все возможное, чтобы приобретение недвижимости в одном из самых красивых и благословенных мест на берегу Черного моря стало для вас счастливым событием.

Мы влюблены в Грузию. Это поистине райское местечко, здесь комфортный для жизни субтропический климат, потрясающей красоты природа, чистые и широкие пляжи, горы с белыми вершинами, уникальные целебные источники. Но самое главное богатство — это замечательные люди, готовые всегда прийти на помощь, разделить с вами радость и печаль. Тут нет языкового барьера. Вас всегда постараются понять.

Группа компаний GulfStream — интернациональная команда. За два года работы нашими добрыми друзьями и клиентами стали более 500 семей, граждан разных стран. Более 200 из них купили недвижимость, более 300 семей арендовали у нас уютное, добротное жилье по хорошим ценам, более 50 семей заказали у нас ремонт своих квартир.

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