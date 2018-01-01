Описание

Elt Building — это строительно-девелоперская компания, которая с 2017 года начала активную деятельность в Аджарии, а конкретно в Батуми.

Стартапом компании был многофункциональный жилой комплекс Sunrise на новом Бульваре, на первой линии побережья черного моря, с хорошо развитой инфраструктурой и множеством преимуществ.

Elt Building является дочерней компанией финансовой организации Elt company, которая существует уже 15 лет, с тех времен, когда бизнес-среда пока еще не была создана в стране. Главная сфера деятельности компании — это сеть ломбардов, которая успешно оперируется более чем 150 сотрудниками компании в 22 сервисных центрах.

Строительная компания Elt Building — это высококачественные строительные материалы, инновационные технологии, современный и удобный дизайн, ответственность, надежность, корректное управление и квалифицированный персонал.

Компания уже имеет деловые отношения с надежными партнерами в Украине, России, Казахстане, Израиле, Испании, Иране, Турции, Азербайджане и Армении.

Нашей основной целью является создание современной, удобной, здоровой и безопасной среды в нынешнем и других будущих проектах.