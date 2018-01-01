Edita estate

Right Home — ведущая фирма, предоставляющая брокерские услуги и консультации по вопросам недвижимости. Мы помогаем покупателям найти нужную недвижимость, а продавцам — клиентов. Мы предлагаем элитные апартаменты, умные дома, со вкусом оформленные офисы, современные постройки, а также проводим консультации. Наш головной офис находится в Стамбуле, в Турции. Наше видение Мы гордимся тем, что стали больше, чем просто агентством недвижимости. Мы строим долгосрочные отношения с нашими клиентами и предоставляем первоклассные услуги, максимально удовлетворяя ваши потребности. Наша цель — заслужить ваше доверие и сделать для вас процесс покупки дома в Турции максимально комфортным. Наша миссия Клиенты Right Home — наш главный приоритет. Мы делаем все, чтобы вы смогли найти свой идеальный дом! Наши менеджеры по работе с клиентами готовы помочь вам в решении любых вопросов. Наша цель Наша цель — предоставить вам комплексную поддержку в выборе турецкой недвижимости. Мы стремимся, чтобы у каждого клиента остались лишь положительные впечатления от нашей работы. Для нас успех измеряется не достижениями или наградами, а удовлетворенностью наших клиентов.