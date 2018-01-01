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Edita estate

Турция, KEMERAĞZI MAHALLESİ YAŞAR SOBUTAY BLV. GRAND BAZAAR AVM Apt. NO: 324/21 AKSU/ANTALYA
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Edita estate
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
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Языки общения
English, Русский, Türkçe
Наши агенты в Турции
Muhammet GURBAN
Muhammet GURBAN
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Right Home — ведущая фирма, предоставляющая брокерские услуги и консультации по вопросам недвижимости. Мы помогаем покупателям найти нужную недвижимость, а продавцам — клиентов. Мы предлагаем элитные апартаменты, умные дома, со вкусом оформленные офисы, современные постройки, а также проводим консультации. Наш головной офис находится в Стамбуле, в Турции. Наше видение Мы гордимся тем, что стали больше, чем просто агентством недвижимости. Мы строим долгосрочные отношения с нашими клиентами и предоставляем первоклассные услуги, максимально удовлетворяя ваши потребности. Наша цель — заслужить ваше доверие и сделать для вас процесс покупки дома в Турции максимально комфортным. Наша миссия Клиенты Right Home — наш главный приоритет. Мы делаем все, чтобы вы смогли найти свой идеальный дом! Наши менеджеры по работе с клиентами готовы помочь вам в решении любых вопросов. Наша цель Наша цель — предоставить вам комплексную поддержку в выборе турецкой недвижимости. Мы стремимся, чтобы у каждого клиента остались лишь положительные впечатления от нашей работы. Для нас успех измеряется не достижениями или наградами, а удовлетворенностью наших клиентов.

 

Park estate
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Агентство недвижимости PARK ESTATE, входит в группу компаний KOSTA GROUP, работает на рынке недвижимости в Турции уже более 5 лет и является одним из ведущих агентств в Махмутларе. Наши специалисты – это команда профессионалов, которые всегда готовы предоставить консультацию по вопросам аренды, продажи или приобретения недвижимости. Вся наша работа и каждая услуга в частности, проводится при неукоснительном соблюдении морально-этических норм и правил, а также законодательства Турции. Приобретение квартиры или виллы за границей – очень серьезный шаг в жизни каждого, кто его совершает. Мы всегда ставим себя на место клиента, который к нам обратился, и оказываем свои услуги с наивысшим качеством.
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