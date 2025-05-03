Об агентстве

D.O.O Allende MNE работает на рынке недвижимости

Черногории с 2019 года За это время было реализовано множество объектов жилой и коммерческой недвижимости

В штате компании работают сотрудники со знанием английского , сербского , русского и немецкого языков

Компания сотрудничает с :надежными партерами : юристами и нотариусами Черногории ﻿

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