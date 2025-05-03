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D.O.O Allende MNE

Черногория, Будва
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2019
На платформе
На платформе
2 месяца
Языки общения
Языки общения
Русский
Об агентстве

D.O.O Allende MNE работает на рынке недвижимости 
Черногории с 2019 года За это время было реализовано множество объектов жилой и коммерческой недвижимости 

В штате компании  работают сотрудники со знанием английского , сербского ,  русского и немецкого языков

Компания сотрудничает с :надежными партерами : юристами и нотариусами Черногории ﻿

Сделки ﻿﻿проводятся "под ключ":  полное сопровождение 24/7

Услуги

Услуги компании D.O.O Allende MNE:

1. Продажа жилой и коммерческой недвижимости

2. Аренда недвижимости (долгосрочная и краткосрочная)

3. Полное юридическое сопровождение сделок (в сотрудничестве с юристами и нотариусами)

4. Консультации по вопросам инвестирования в недвижимость Черногории

5. Подбор объектов по индивидуальным запросам клиентов

6. Организация и проведение показов недвижимости

7. Содействие в оформлении ВНЖ на основании покупки недвижимости

8. Послепродажное обслуживание (помощь с ремонтом, меблировкой, управлением объектом)

9. Перевод и нотариальное заверение документов

10. Круглосуточная поддержка клиентов 24/7

 

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 14:15
(UTC+2:00, Europe/Podgorica)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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Языки общения
English, Русский, Српски
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