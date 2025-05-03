D.O.O Allende MNE работает на рынке недвижимости
Черногории с 2019 года За это время было реализовано множество объектов жилой и коммерческой недвижимости
В штате компании работают сотрудники со знанием английского , сербского , русского и немецкого языков
Компания сотрудничает с :надежными партерами : юристами и нотариусами Черногории
Сделки проводятся "под ключ": полное сопровождение 24/7
Услуги компании D.O.O Allende MNE:
1. Продажа жилой и коммерческой недвижимости
2. Аренда недвижимости (долгосрочная и краткосрочная)
3. Полное юридическое сопровождение сделок (в сотрудничестве с юристами и нотариусами)
4. Консультации по вопросам инвестирования в недвижимость Черногории
5. Подбор объектов по индивидуальным запросам клиентов
6. Организация и проведение показов недвижимости
7. Содействие в оформлении ВНЖ на основании покупки недвижимости
8. Послепродажное обслуживание (помощь с ремонтом, меблировкой, управлением объектом)
9. Перевод и нотариальное заверение документов
10. Круглосуточная поддержка клиентов 24/7