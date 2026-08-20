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Alfredo Graf & Asociados

Перу, Miraflores
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2001
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
www.alfredograf.com
Время работы
Закрыто сейчас
Об агентстве

С 1991 года Alfredo Graf & Associates зарекомендовала себя как ведущий поставщик брокерских услуг для коммерческих, промышленных и премиальных инвестиций в жилую недвижимость. Успех нашего менеджмента заключается в глубоком понимании местного рынка.

Благодаря более чем 30-летнему опыту развития отношений с отечественными и международными инвесторами, мы являемся самым надежным источником информации и самым безопасным поставщиком услуг для транзакций в Перу.

Услуги

В 2022 году Alfredo Graf & Associates закрыла многочисленные значительные сделки для частных и институциональных инвесторов. Выполняя больше сделок в год, чем наши конкуренты в том же секторе, наши инвестиционные эксперты предлагают клиентам беспрецедентное понимание местного рынка недвижимости.

Эти сделки охватывали коммерческую недвижимость, офисы, промышленную недвижимость, жилые земли и склады.

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