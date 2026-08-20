Alfredo Graf & Asociados

С 1991 года Alfredo Graf & Associates зарекомендовала себя как ведущий поставщик брокерских услуг для коммерческих, промышленных и премиальных инвестиций в жилую недвижимость. Успех нашего менеджмента заключается в глубоком понимании местного рынка.
Благодаря более чем 30-летнему опыту развития отношений с отечественными и международными инвесторами, мы являемся самым надежным источником информации и самым безопасным поставщиком услуг для транзакций в Перу.
В 2022 году Alfredo Graf & Associates закрыла многочисленные значительные сделки для частных и институциональных инвесторов. Выполняя больше сделок в год, чем наши конкуренты в том же секторе, наши инвестиционные эксперты предлагают клиентам беспрецедентное понимание местного рынка недвижимости.
Эти сделки охватывали коммерческую недвижимость, офисы, промышленную недвижимость, жилые земли и склады.