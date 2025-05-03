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AGENCIJA Elite

Словения, Upravna Enota Ljubljana
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2009
На платформе
На платформе
1 год 1 месяц
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
www.elitepropertyslovenia.com
Об агентстве

Elite Property Slovenia - это надежное агентство недвижимости, специализирующееся на качественной недвижимости по всей Словении. Мы предлагаем тщательно отобранный выбор домов и инвестиционных возможностей в самых привлекательных местах страны. Все объекты недвижимости представлены лицензированными агентами, обеспечивающими надежное и профессиональное обслуживание.

Услуги

Наша команда обеспечивает полную поддержку в процессе покупки или продажи, а также руководство по планированию, ремонту и управлению недвижимостью. Мы также помогаем с юридическими и налоговыми вопросами, связанными с недвижимостью, а также с услугами по переезду, созданием компании, а также с разрешениями на проживание и визами.

В дополнение к нашим перечисленным объектам недвижимости мы предлагаем услугу поиска недвижимости, где мы ищем рынок, чтобы помочь вам найти идеально подходящий для ваших нужд. Дайте нам знать ваши предпочтения, и мы справимся с остальными.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 14:15
(UTC+2:00, Europe/Ljubljana)
Понедельник
09:00 - 17:00
Вторник
09:00 - 17:00
Среда
09:00 - 17:00
Четверг
09:00 - 17:00
Пятница
09:00 - 17:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Квартиры
Смотреть все 9 объектов
Квартира в Пиран, Словения
Квартира
Пиран
Площадь 24 м²
Этаж 1/3
Эта полностью меблированная квартира на первом этаже, расположенная всего в нескольких минут…
$161,463
Квартира 5 комнат в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 5 комнат
Upravna Enota Ljubljana
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 390 м²
Апартаменты являются частью эксклюзивного здания, расположенного в самом центре Любляны, сто…
$5,28 млн
Квартира 4 комнаты в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 4 комнаты
Upravna Enota Ljubljana
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 277 м²
Этаж 3/4
Расположенная в оживлённом районе Местни Трг в центре Любляны, эта полностью отреставрирован…
$1,46 млн
Квартира 4 комнаты в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 4 комнаты
Upravna Enota Ljubljana
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
Этаж 15/15
Ощутите вершину городской роскоши в самом сердце Любляны. Эти эксклюзивные пентхаусы в прест…
$1,30 млн
Дома
Смотреть все 15 объектов
Дом 3 спальни в Prnek, Словения
Дом 3 спальни
Prnek
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 313 м²
Количество этажей 3
В центре Рогашки Слатины, на небольшом холме, расположен красивый отдельно стоящий семейный …
$898,283
Дом 5 спален в Луковица, Словения
Дом 5 спален
Луковица
Количество спален 5
Площадь 508 м²
Количество этажей 3
Расположенная всего в 25 км от Любляны и окруженная природой, эта великолепная резиденция в …
$2,55 млн
Дом 4 комнаты в Ponikva, Словения
Дом 4 комнаты
Ponikva
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
На продажу предлагается прекрасный индивидуальный жилой дом, расположенный в тихом и зеленом…
$398,924
Дом 3 спальни в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом 3 спальни
Upravna Enota Ljubljana
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Представляем вам совершенно новый дом, завершенный в 2023 году, расположенный в спокойном, з…
$1,05 млн
Наши агенты в Словении
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Eva Jakopin
30 объектов
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Жилая недвижимость 60 Коммерческая недвижимость 169 Долгосрочная аренда 1 Земельные участки 28
Наша компания имеет многолетний опыт работы в сфере продажи бизнеса, продажи и управления объектами недвижимости, энергетики и управления капиталом.
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SLOINVEST
Словения, Upravna Enota Ljubljana
Год основания компании 2017
Жилая недвижимость 45 Коммерческая недвижимость 15 Долгосрочная аренда 4 Земельные участки 9
Проект «Инвестиции в Словении» возник на основе постоянно растущего спроса на качественные и профессиональные услуги в рамках закона о риэлторских услугах в Словении для граждан стран СНГ и др. Мы предлагаем избранные и проверенные варианты объектов недвижимости со стороны наших партнеров…
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