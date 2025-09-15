  1. Realting.com
  Three bedroom apartment, 70m2, Tolosi - FOR RENT

Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment, 70m2, Tolosi - FOR RENT

Miami, Stany Zjednoczone
$763
ID: 28652
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

For rent: Beautifully furnished three-bedroom apartment, 70m², on the ground floor of a private house, in Tološi. Structure: entrance hall, living room, kitchen, dining room, three bedrooms, bathroom, and terrace. A private parking space is available in front of the house. Only electricity is charged as a utility, while water, Wi-Fi, and cable TV are included in the rental price. It is for rent for a longer period, with a required deposit equal to one month's rent!

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

