SLS Dubai hotel residences

- Użytkownicy końcowi - Apartamenty hotelowe - Gotowe do przeprowadzki i w pełni gotowe do pracy. - W pełni serwisowany iw pełni umeblowany. - Wszystkie apartamenty hotelowe z oddzielnym tarasem - Wszystkie wykończenia najlepszych europejskich marek. - Bezpłatny dostęp do wszystkich udogodnień - Bezpłatne członkostwo Accor Diamond - Dostęp do najwyższych basenów nieskończoności na świecie (Księga Rekordów Guinnessa) - SPA i siłownia ze sprzętem Technogym - Bardzo poszukiwany miejsce w pobliżu centrum miasta. - PLANY PŁATNOŚCI - 30/70 przez 3 lata - 50/50 Za 1 rok - Pełna płatność - Aby skorzystać ze zniżki na cenę zakupu - ZALETY - Mieszkaj w apartamencie sam - Wynajmij go na rok sam - Przenieś hotel jako bezproblemową inwestycję bez płatności za obsługę lub ukryte koszty. - Zwrot będzie wypłacany co kwartał z puli wynajmu hotelu, podzielonej przez 50/50. - dirham. 50 za stopę kwadratową. co roku - W pełni umeblowane - W zestawie energia elektryczna - W zestawie woda - Rozszerzone funkcje w cenie - Włącz obsługę Internetu - Sprzątanie pokoju i wymiana pościeli 3 razy w tygodniu. - Całodobowy konsjerż - Całodobowy parking - Brak dodatkowych rachunków * Jednostka końcowa: * CENY * Loft z 1 sypialnią * dirham. 3 207 613 * Dwupoziomowy z 1 sypialnią * dirham. 3 672 770 * Dwupoziomowy z 2 sypialniami * dirham. 7 462 758