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Rezydencja STAMN ONE

Dubaj, Emiraty Arabskie
Cena na żądanie
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ID: 37943
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj
  • Metro
    Emirates Towers (~ 800 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    10

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Materiały promocyjne и dokumenty

Prezentacje i broszury

google STAMN ONE Brochure.pdf

O kompleksie

Przeniesienie
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Lokalizacja projektu

STAMN ONE znajduje się w Jumeirah Garden City, w samym sercu Dubaju. Jest to obszar nieruchomości, który niedawno otworzył inwestycje dla wszystkich narodowości. Znajduje się w pierwszej dzielnicy Dubaju, czyli "pierwszym pierścieniu", i ma ogromny potencjał rozwojowy. W pobliżu Dubai Downtown i Centrum Finansowego DIFC, STARN ONE jest atrakcyjnie usytuowany dla specjalistów pracujących.

Znajduje się bezpośrednio naprzeciwko Muzeum Przyszłości, między malowniczym Jumeirah Beach i wieżowce Sheikh Zayed Road (E11), w pobliżu DIFC Financial Center, Convention and Exhibition Center, World Trade Center, City Walk, La Mer Beach, Dubai Mall, Dubai Frame i Garden Glow. Ta wyższa lokalizacja geograficzna jest uzupełniona o łatwy, wygodny transport z pobliskiego metra w Dubaju.

STAMN ONE ma wspaniały widok na panoramę i wiele opcji gastronomicznych, doświadczeń kulturalnych i społecznych hotspotów w zasięgu ręki. Zielone przestrzenie są również obfite, z przyjaznym rodzinie Al Satwa Park na progu, z dedykowanym plac zabaw dla dzieci, boisko do koszykówki i joggingu. Jumeirah Garden City jest doskonałą społecznością w doskonałej lokalizacji i w miarę jak rozwija się i przyciąga nowych mieszkańców, w nadchodzących latach oczekuje się silnego uznania kapitałowego.

Obiekty w pobliżu

Transport: Blisko E11 (Sheikh Zayed Road), Emirates Towers Metro Station, Satwa Metro Station, Satwa Bus Station

Zakupy: City Walk, Dubai Mall, Mercato Shopping Mall, Galleria Jumeirah, Satwa Market

Edukacja: Jumeira Baccalaureate School, Zayed Bin Sultan Boys School, Westfield przedszkola, Citizens British School, Canadian University, Al Wasl Girls School, British Berries przedszkola School, Glendale School, itp.

Opieka zdrowotna: Emirates Hospital Jumeirah, GMC Clinics Jumeirah, Iranian Hospital, Allied Medical Center, NMC Centrum medyczne

Parki i meczety: Al Satwa Park, Al Satwa Big Meczet, Juma Meczet, Jumeirah Meczet, Obain Bin Kaab Meczet

Atrakcje: Muzeum Przyszłości, Dubai Frame, World Trade Center, La Mer Beach, Dubai Garden Glow, Burj Khalifa, Coca Cola Arena

Wprowadzenie projektu

STAMN ONE jest kamieniem milowym, co oznacza inauguracyjny rozwój projektu STAMN w Dubaju. Po ponad 30 latach sukcesu w rozwijaniu ikonicznych nieruchomości w Azji, STAMN wnosi swoją rozległą wiedzę do jednego z najbardziej ekscytujących miast na świecie. Położony w Jumeirah Garden City, doskonałej lokalizacji zaledwie kilka chwil od zgiełku i zgiełku Dubai Downtown, STAMN ONE jest miejską oazą.

Pokrywając powierzchnię 14,519 stóp kwadratowych oraz powierzchnię 49,472 stóp kwadratowych, STAMN ONE będzie miał łącznie 77 jednostek. Na poziomie naziemnym, mieszkańcy i goście wejdą przez przestronne, jasne lobby, gdzie znajdą 5-gwiazdkowe recepcji i bezpieczeństwa. Budynek posiada dwa poziomy parkingowe, z każdym apartamentem przydzielono dedykowany parking. Ponad tym, będzie siedem, przestronne podłogi mieszkalne w tej niskiej gęstości, wysokiej jakości budynku mieszkalnego.

STAMN ONE łączy nowoczesną estetykę architektoniczną, pozostając jednocześnie wiernym pustynnemu dziedzictwu Arabii. W obiekcie znajduje się spokojny ogród na dachu z ekskluzywnym, eleganckim basenem. Bujne obszary ogrodowe odgrywają w ekspansywny basen nieskończoności i taras słoneczny, podczas gdy istnieje dedykowany, oddzielny rozrywka dla dzieci i plac zabaw. Nieruchomość oferuje również nocne ścieżki spacerowe, dobrze wyposażoną siłownię oraz relaksującą jogę i salę medytacyjną. Profesjonaliści pracujący w pobliżu mogą być w domu w ciągu kilku minut, gotowi do odprężenia w tym spokojnym otoczeniu.

STAMN ONE ma na celu zapewnienie następnego poziomu komfortu i harmonii w sercu miasta. Zgodnie z Dubaju 2040 Urban Master Plan, STAMN ONE poprawi jakość życia mieszkańców poprzez jakość jego rezydencji i przestrzeni publicznej.

Kupujący mogą wybrać z konfiguracji studio, 1- bed lub 2- bed, wszystkie zakończone do wyjątkowo wysokich standardów. Bezpieczny dostęp do budynków jest uzupełniony przez zaawansowany system inteligentnego domu, który zapewnia spokój umysłu dla mieszkańców. Systemy high-end obejmują "inteligentne funkcje", w tym zamki drzwiowe, zasłony, sterowanie oświetleniem, klimatyzację, dźwiękową kontrolę otoczenia z głośnikami Bluetooth i aktywacją głosu. Aspekty te mogą być również sterowane inteligentnie za pomocą aplikacji inteligentnego telefonu komórkowego. Inne cechy mieszkalne w wybranych jednostkach to balkony panoramiczne, baseny prywatne i podwórka ogrodowe.

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Edukacja
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

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