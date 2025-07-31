Kompleks mieszkalny Downtown Umm Al Quwain

The New Coastal Downtown of Umm Al Quwain

Ogniskowy rozwój nabrzeża stworzony we współpracy z rządem UAQ, mający na celu przekształcenie emiratu w tętniące życiem miejsce dla życia, turystyki i inwestycji globalnych.

📍 Położenie strategiczne

• Tylko 45 minut od Dubaju

• W promieniu 50 km od trzech międzynarodowych portów lotniczych

• Zaledwie 15 minut od Wynn Al Marjan Island - dom do pierwszego ośrodka kasyna w regionie

🌿 Główne punkty planu

• 25 mln m kw.

• 11 km ciągła linia brzegowa

• 7 km naturalnych plaż i parków

• 50% projektu poświęconego ekologicznym i zrównoważonym przestrzeniom

• Spodziewana populacja 150 000 + mieszkańców

🏙️ Trzy dzielnice

North Beach - Waterfront życia i wypoczynku

Centrum Handlowe - 15M mkw. strefa wolna z własnymi ramami prawnymi

South Beach - styl życia, gościnność i rozrywka

🏠 Pozostałości

• 1 i 2 Apartamenty w sypialni

• 3 Apartamenty w sypialni

• 3 Sypialnia Duplexes

📅 Termin realizacji projektu

Zakończenie: Czerwiec 2028 - Czerwiec 2029

💰 Szczegóły dotyczące inwestycji

• 60 / 40 Plan płatności

• 4% Departament Ziemi Opłata za ukończenie

• Idealny dla inwestorów, użytkowników końcowych i płetw krótkoterminowych