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Nieruchomości w Saint Kitts i Nevis

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Programy imigracyjne w Saint Kitts i Nevis

  • Obywatelstwo
    Saint Kitts & Nevis Citizenship
    Saint Kitts & Nevis Citizenship
    Saint Kitts i Nevis Saint Kitts i Nevis
    od
    $250,000
    Typ programu imigracyjnego Obywatelstwo
    Termin odbioru od 4 miesięcy
    Страны Карибского басейна сейчастановятся одним из самых популярных направлений для инвестиционной имиграции. Программы карибского гражданства являются клчом ко многим возможностям. Мы предлагаем множество преимуществ при сравнительно низкой стомости инвестиций и скорости получения паспорта.…
    Konsultant imigracyjny
    Luxe Real Estate
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  • Obywatelstwo
    Obywatelstwo w Saint Kitts i Nevis
    Obywatelstwo w Saint Kitts i Nevis
    Saint Kitts i Nevis Saint Kitts i Nevis
    od
    $250,000
    Typ programu imigracyjnego Obywatelstwo
    Termin odbioru od 3 miesięcy
    Najstarsze i najbardziej ugruntowane obywatelstwo świata w ramach programu inwestycyjnego, działającego od 1984 roku. Saint Kitts & Nevis oferuje zaufaną ścieżkę do drugiego obywatelstwa z Visa-free dostępu do 157 + krajów.
    Agencja
    Consulting VP Park SRL
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    Agencja
    Consulting VP Park SRL
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