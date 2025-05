Kompleks mieszkalny New Dawn Residence with a swimming pool and kids' playgrounds, JVC, Dubai, UAE

Binghatti Dawn jest unikalnym kompleksem Jumeirah Village Circle. Projekt oferuje 95 znakomitych rezydencji, które są godne uwagi dla nowoczesnych rozwiązań projektantów. Każde mieszkanie jest arcydziełem sztuki: doskonała uwaga na szczegóły, wysokiej jakości materiały wykończeniowe i stylowe wnętrza. Studio i apartamenty z 1-2 sypialniami są dostępne.

Meble, które obejmują nie tylko meble, ale także urządzenia niezbędne do komfortowego życia, odgrywają istotną rolę w konstrukcji wnętrz. Cena obejmuje: lodówkę, pralkę, piekarnik, kuchenkę mikrofalową. Ponadto wyposażenie jest możliwe za dodatkową opłatą.

Dawn by Binghatti projekt oferuje swoim mieszkańcom udogodnienia, tworząc komfortową i przytulną atmosferę. Wspaniały basen, będący prawdziwą oazą relaksu, znajduje się w świetle reflektorów. Możesz cieszyć się słonecznymi dniami lub zrelaksować się pod gwiazdami i nurkować do świata spokoju wieczorem tutaj. Centrum fitness, wyposażone w nowoczesne maszyny i obszary dla działań grupowych, zaprasza wszystkich, którzy cenią aktywny styl życia. Każdy znajdzie tu zawód - czy to trening siły, joga czy cardio. Istnieją doskonale wyposażone place zabaw dla rodzin z dziećmi, gdzie mogą mieć dobry czas, rozwijać i komunikować się z agematami. Bezpieczne miejsca dla gier tworzą idealne warunki dla sztuki i aktywności fizycznej, zapewniając rodzicom spokój umysłu. Przytulne lobby jest stylowe i wyposażone w wygodne sofy i wyrafinowane dekoracje.

Korzyści

basen

centrum fitness

place zabaw dla dzieci

przytulne lobby

Plan płatności (70 / 30)

Cechy mieszkania

Urządzenia (lodówka, pralka, piekarnik, kuchenka mikrofalowa) są włączone.

Meble są możliwe za dodatkową opłatą.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Jumeirah Village Circle (JVC) w Dubaju oferuje liczne korzyści dla projektu mieszkaniowego. Jest to godne uwagi ze względu na jego dogodną lokalizację, zapewniając szybki dostęp do głównych autostrad i ułatwiając przemieszczanie się po mieście. Infrastruktura obszaru jest dobrze rozwinięta. Są tu sklepy, restauracje, parki i szkoły, co czyni je atrakcyjnymi dla rodzin. JVC słynie z niskiej gęstości budynku, tworząc komfortową i przytulną atmosferę. Ponadto obszar ten aktywnie się rozwija, otwierając nowe możliwości wzrostu cen inwestycji i nieruchomości.