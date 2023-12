Pomoc w uzyskaniu statusu rezydenta. Bezpłatny wybór nieruchomości. Wsparcie prawne w prezencie!



Maimoon Gardens – to nowy kompleks mieszkaniowy, który należy do kategorii elitarnych nieruchomości w Dubaju i został opracowany przez Fakhruddin Properties. Kompleks będzie się składał z dwóch 50-piętrowych wież ze wspólnym obszarem na podium. Budynek będzie zlokalizowany w Jumeirah Village Circle ( JVC ) w pobliżu centrum handlowego Circle Mall i głównego zjazdu z autostrady.



W nowym kompleksie mieszkalnym znajdą się lokale handlowe i biurowe, studia, a także apartamenty o różnych opcjach rozmieszczenia od jednej do trzech sypialni. Studia obejmują otwartą kuchnię, łazienkę, sypialnię i salon, przytulny balkon. Układ apartamentów z jedną sypialnią obejmuje kuchnię typu otwartego, jedną łazienkę, wspólną jadalnię i salon, a także balkon. W apartamentach z dwiema i trzema sypialniami będzie otwarta kuchnia z wyspą, pomieszczenie do zainstalowania pralki, dwie lub trzy łazienki, jadalnia i salon z dostępem do balkonu.



W kompleksie mieszkaniowym dostępne będą różne udogodnienia. W tym:



- odkryty basen z miejscem rekreacyjnym nad wodą;

- ogrody krajobrazowe;

- tereny rekreacyjne otoczone drzewami na otwartym podium;

- place zabaw;

- sale fitness;

- otwarte boiska sportowe;

- parking kryty;

- boisko do siatkówki;

- boisko do koszykówki;

- przytulna strefa krajobrazowa do medytacji;

- sklepy.



Lokalizacja:



Maimoon Gardens znajduje się w popularnej dzielnicy mieszkalnej Dubaju ‒ JVC ‒ z doskonałą infrastrukturą. Jest transport publiczny, jest kilka parków, wiele sklepów, restauracji i duże centrum handlowe.



Ze względu na bliskość nowego kompleksu do dużego skrzyżowania dróg, przyszli mieszkańcy będą mogli szybko dotrzeć do kluczowych obszarów emiratu. Na przykład w 20 minut możesz wziąć popularny obszar Downtown Dubai z najwyższym na świecie drapaczem chmur Burj Khalifa. Tylko 10 minut będzie wymagane na drodze do plaży Sufouh z śnieżnobiałym piaskiem i doskonałymi warunkami na wakacje nad morzem.



Atrakcyjność ekonomiczna:



- Komisja 0%;

- Wiza rezydenta na okres do 10 lat z prawem do przedłużenia;

- Zwrot z inwestycji z 7%;

- nieoprocentowany plan ratalny;

- wysokie zapotrzebowanie najemców;

- Tylko wiarygodni programiści;

- Bezpieczna oferta.



Plus praca z nami:



- Gwarantujemy bezpieczne transakcje przy pełnym wsparciu prawnym.

- Wybierzemy dla Ciebie najlepsze obiecujące przedmioty do inwestycji i życia.

- Powiemy ci wszystko o rynku nieruchomości, o życiu w Dubaju.

- Przeprowadzimy bezpłatne konsultacje i zaoszczędzimy czas na znalezieniu odpowiednich opcji i zakupie.

- Pracujemy bez prowizji.



Umówimy się na bezpieczną umowę z programistą. Zapewniamy wsparcie prawne!