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Wille na sprzedaż w Meksyk

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4 obiekty total found
Willa w Brisas de Zicatela, Meksyk
Willa
Brisas de Zicatela, Meksyk
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 1 743 m²
Obejmij współczesne wybrzeże życia z tej eleganckiej 1-sypialni, 1,5-łazienka willa znajduje…
$182,705
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Willa w Santa Maria Huatulco, Meksyk
Willa
Santa Maria Huatulco, Meksyk
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 4 545 m²
Położony w Tangolunda, Huatulco. Odkryj ostateczny rekolekcje nad morzem z tą frakcyjną możl…
$85,000
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Willa 3 pokoi w Mahahual, Meksyk
Willa 3 pokoi
Mahahual, Meksyk
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
Gobal Costa Maya Project   to kompleks mieszkalny z prywatną plażą, białymi piaskami i niesa…
$401,674
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Willa 2 pokoi w Mahahual, Meksyk
Willa 2 pokoi
Mahahual, Meksyk
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
Globalny projekt Costa Maya to kompleks mieszkalny z prywatną plażą, białym piaskiem i niesa…
$371,277
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Parametry nieruchomości w Meksyk

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