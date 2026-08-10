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Domy na sprzedaż w Jaremcze, Ukraina

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1 obiekt total found
Dom w Jaremcze, Ukraina
Dom
Jaremcze, Ukraina
Powierzchnia 183 m²
To nowoczesny, prosty dom w m. Pasek. Dom znajduje się w wyjątkowym miejscu na wzgórzu. Jest…
$664,999
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