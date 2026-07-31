Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Ukraina
  3. Schodnica
  4. Komercyjne
  5. Gotowy biznes

Biznes na sprzedaż w Schodnica, Ukraina

;
nieruchomości komercyjne
5
Gotowy biznes Usuwać
Wyczyść
W tym regionie nie znaleziono żadnych obiektów. Bądź pierwszym, który doda swój obiekt do naszej platformy
Dodaj obiekt
Wyślij zapytanie o bezpłatne wyszukiwanie
Klikając "Prześlij zgłoszenie", zgadza się Pani/Pan na to, że Realting i specjaliści od nieruchomości mogą kontaktować się z Panią/Panem za pośrednictwem dowolnego ze wskazanych kanałów. Nie musi Pani/Pan wyrażać zgody na zakup jakiejkolwiek nieruchomości, towarów lub usług. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o przeczytanie Warunków korzystania. Warunki użytkowania.

Podobne obiekty w pobliżu

Nieruchomości na sprzedaż można obejrzeć w innych działach naszego portalu
Nieruchomości komercyjne 3 500 m² w Iwano-Frankiwsk, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 3 500 m²
Iwano-Frankiwsk, Ukraina
Powierzchnia 3 500 m²
Cani- zdrowy czteropiętrowy kompleks w Ivano-Frankika z pełną autonomią na swojej ziemi. Pow…
$2,60M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
BPS Consulting
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Nieruchomości komercyjne 2 540 m² w Borysław, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 2 540 m²
Borysław, Ukraina
Powierzchnia 2 540 m²
Istnieje unikalny kompleks odtwórczy w samym sercu Konserwacji (wieś Słońca, dystrykt Sambij…
$1,60M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
BPS Consulting
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Inny 510 m² w Polanica, Ukraina
Inny 510 m²
Polanica, Ukraina
Powierzchnia 510 m²
Cojplar -- cztery domy w górach -- Polyakov, Bukovel, Karshoo Działalność związana z dochoda…
$1,20M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
BPS Consulting
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Telegram Napisz w Telegram
TekceTekce
Inny 2 000 m² w Wełyki Łazy, Ukraina
Inny 2 000 m²
Wełyki Łazy, Ukraina
Powierzchnia 2 000 m²
To jak robienie interesów. Wspaniały apartament restauracji na ulicy w pobliżu lasu. Do cent…
$1,25M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
BPS Consulting
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Nieruchomości komercyjne 1 497 m² w Kałusz, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 1 497 m²
Kałusz, Ukraina
Powierzchnia 1 497 m²
Oferujemy Państwu miejsce wolnego celu, które znajduje się w samym sercu miasta Kaluash. Ni…
$1,20M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
BPS Consulting
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Inny 2 000 m² w Odessa, Ukraina
Inny 2 000 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 2 000 m²
Na sprzedaż lokali komercyjnych pod Centrum Fitness w Aquamarine LCD przy 16 Fontannach. Kom…
$2,00M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
BPS Consulting
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Nieruchomości komercyjne 1 500 m² w Schodnica, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 1 500 m²
Schodnica, Ukraina
Powierzchnia 1 500 m²
Zamierzam zapłacić zysk robiąc interesy w centrum kurortu pod pachnącą rzeką, 0. 5 K dla zie…
$1,32M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
BPS Consulting
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Nieruchomości komercyjne 985 m² w Owidiopol, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 985 m²
Owidiopol, Ukraina
Powierzchnia 985 m²
Centrum wypoczynku Alice obejmuje: - Restauracja (2 pokoje); - myjnia samochodowa; - Miliard…
$450,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
BPS Consulting
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Nieruchomości komercyjne 181 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 181 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 181 m²
Przypuszczalnie elitarny budynek w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Odessy w Arkad…
$370,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
BPS Consulting
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Inny 850 m² w Schodnica, Ukraina
Inny 850 m²
Schodnica, Ukraina
Powierzchnia 850 m²
Sprzedam biznes gotowy do kurortu wschodniego: Budynek o powierzchni 850 m2.14 pokoi: 6- 2- …
$999,999
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
BPS Consulting
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Nieruchomości komercyjne 1 000 m² w Polanica, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 1 000 m²
Polanica, Ukraina
Powierzchnia 1 000 m²
Sprzedam hotel Polonce, strefie kurortu, Bukow. Z widokiem na góry i bezpośrednio w pobliżu …
$1,25M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
BPS Consulting
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Nieruchomości komercyjne 700 m² w Polanica, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 700 m²
Polanica, Ukraina
Powierzchnia 700 m²
To wygląda na biznes restauracji w sercu Carpath- Trucizna! Towarzysz posiada dwa obszary, T…
$2,65M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
BPS Consulting
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się