Nowe budynki na sprzedaż w Odesa Urban Hromada

Odessa
Zespół mieszkaniowy „Kimolos” – wyjątkowym kompleksie mieszkaniowym inspirowanym elegancją greckich wysp, położonym w samym sercu historycznej i dynamicznej Odessy.
Odessa, Ukraina
od
$32,320
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 18
Witamy w „Kimolos" – wyjątkowym kompleksie mieszkaniowym inspirowanym elegancją greckich wysp, położonym w samym sercu historycznej i dynamicznej Odessy. „Kimolos" to nie tylko miejsce do życia – to styl życia, który łączy wyrafinowaną architekturę, nowoczesne rozwiązania i wyjątkowy nadmor…
Agencja
BPS Consulting
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
