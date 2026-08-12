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Pomieszczenia produkcyjne na sprzedaż w Odesa Urban Hromada, Ukraina

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Odessa
4
Zakład produkcyjny Usuwać
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4 obiekty total found
Zakład produkcyjny 15 600 m² w Odessa, Ukraina
Zakład produkcyjny 15 600 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 15 600 m²
Sprzedam kompleks niewioskowych zanieczyszczeń kolistych roślin budmaterialiv, golenie na te…
$2,50M
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Agencja
BPS Consulting
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Zakład produkcyjny 5 000 m² w Odessa, Ukraina
Zakład produkcyjny 5 000 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 5 000 m²
8.3 ha infrastruktury to maksymalna zdolność przepustowa portu Odesa. ¶ Aby sprzedać komplek…
$3,00M
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Agencja
BPS Consulting
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Zakład produkcyjny 15 000 m² w Odessa, Ukraina
Zakład produkcyjny 15 000 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 15 000 m²
Przemysłowy apartament Odega, który naprawdę daje "start bez długiego tańca" -4 ha prywatnyc…
$5,00M
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Agencja
BPS Consulting
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Zakład produkcyjny 3 119 m² w Odessa, Ukraina
Zakład produkcyjny 3 119 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 3 119 m²
Na sprzedaż 3- ocreme budivlya virobniche sklep zagali o powierzchni 2 723 m2, z surfingu 39…
$500,000
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Agencja
BPS Consulting
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Typy nieruchomości w Odesa Urban Hromada.

nieruchomości komercyjne
restauracje
hotele
pomieszczenia biurowe
magazyny
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