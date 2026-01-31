Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Ukraina
  3. Krasnosiłka
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Krasnosiłka, Ukraina

1 obiekt total found
Dom 5 pokojów w Krasnosiłka, Ukraina
Dom 5 pokojów
Krasnosiłka, Ukraina
Pokoje 5
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/2
$55,000
