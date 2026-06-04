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Mieszkania nad jeziorem na sprzedaż w Ukraina

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Czerniowce, Ukraina
Mieszkanie 3 pokoi
Czerniowce, Ukraina
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Piętro 4/10
Twoja uwaga jest prosty apartament z trzema sypialniami w klasie biznesowej.Główne zalety ko…
$131,406
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Typy nieruchomości w Ukraina.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Ukraina

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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