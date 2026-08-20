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Mieszkania na sprzedaż w Mauritius

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Pamplemousses
3
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6 obiektów total found
Mieszkanie w Grand Baie VCA West, Mauritius
Mieszkanie
Grand Baie VCA West, Mauritius
Piętro 1
$676,118
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Mieszkanie 3 pokoi w Grande Riviere Noire, Mauritius
Mieszkanie 3 pokoi
Grande Riviere Noire, Mauritius
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 366 m²
$1,77M
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Penthouse 3 pokoi w Trou aux Biches, Mauritius
Penthouse 3 pokoi
Trou aux Biches, Mauritius
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 212 m²
Esencja, zaledwie kilka kroków od pięknej plaży Trou aux Biches, oferuje wyjątkowo wyrafinow…
$825,000
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 3 pokoi w Flic en Flac, Mauritius
Mieszkanie 3 pokoi
Flic en Flac, Mauritius
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Liczba kondygnacji 2
This 3 bedroom furnished apartment of ‘Ocean Garden 2’ in Flic en Flac is close to the sea a…
$645,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Grand Baie, Mauritius
Mieszkanie 3 pokoi
Grand Baie, Mauritius
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 1
Grand Baie: W prywatnej rezydencji w luksusowym stylu hotelowym z recepcją, spa, restauracją…
$232,586
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Mieszkanie 3 pokoi w Trou aux Biches, Mauritius
Mieszkanie 3 pokoi
Trou aux Biches, Mauritius
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 139 m²
Esencja w pobliżu pięknej plaży Trou aux Biches oferuje mieszkańcom nadmorski styl życia z e…
$464,000
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TekceTekce

Typy nieruchomości w Mauritius.

2 pokojowe

Parametry nieruchomości w Mauritius

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