Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Mauritius
  3. Mieszkania
  4. Dom

Domy na sprzedaż w Mauritius

;
Grand Baie
10
Rivière du Rempart
14
Grand Baie VCA East
10
Flacq
9
Pokaż więcej
25 obiektów total found
Dom 5 pokojów w Grand Baie, Mauritius
Dom 5 pokojów
Grand Baie, Mauritius
Pokoje 5
Sypialnie 3
$990,863
Zostaw prośbę
Dom w Grand River South East, Mauritius
Dom
Grand River South East, Mauritius
$816
Zostaw prośbę
Dom 12 pokojów w Grand River South East, Mauritius
Dom 12 pokojów
Grand River South East, Mauritius
Pokoje 12
$11,07M
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Dom 7 pokojów w Grand Baie, Mauritius
Dom 7 pokojów
Grand Baie, Mauritius
Pokoje 7
$1,40M
Zostaw prośbę
Dom w Grand Baie, Mauritius
Dom
Grand Baie, Mauritius
$1,00M
Zostaw prośbę
Dom 17 pokojów w Grand River South East, Mauritius
Dom 17 pokojów
Grand River South East, Mauritius
Pokoje 17
Liczba kondygnacji 3
$13,76M
Zostaw prośbę
TekceTekce
Dom w The Vale, Mauritius
Dom
The Vale, Mauritius
Powierzchnia 307 m²
Liczba kondygnacji 1
$1,07M
Zostaw prośbę
Dom 8 pokojów w Grand River South East, Mauritius
Dom 8 pokojów
Grand River South East, Mauritius
Pokoje 8
Liczba kondygnacji 1
$3,61M
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w Grand River South East, Mauritius
Dom 6 pokojów
Grand River South East, Mauritius
Pokoje 6
Sypialnie 3
$2,68M
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Grand Baie, Mauritius
Dom 5 pokojów
Grand Baie, Mauritius
Pokoje 5
Sypialnie 3
Powierzchnia 162 m²
$903,434
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Mauritius
Willa 5 pokojów
Mauritius
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 1
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Dom w Grand River South East, Mauritius
Dom
Grand River South East, Mauritius
$5,77M
Zostaw prośbę
Dom 12 pokojów w Grand River South East, Mauritius
Dom 12 pokojów
Grand River South East, Mauritius
Pokoje 12
Liczba kondygnacji 2
$6,88M
Zostaw prośbę
Dom 7 pokojów w The Vale, Mauritius
Dom 7 pokojów
The Vale, Mauritius
Pokoje 7
Liczba kondygnacji 1
$955,891
Zostaw prośbę
Willa 8 pokojów w Poste de Flacq VCA, Mauritius
Willa 8 pokojów
Poste de Flacq VCA, Mauritius
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 758 m²
Liczba kondygnacji 2
Opcje willi w Mauritiusie 🇲🇺Lokalizacja: Belle Mare, wschodnie wybrzeże MauritiusuCena: 10,4…
$13,60M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Consulting VP Park SRL
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Română
Telegram Napisz w Telegram
Dom w Grand River South East, Mauritius
Dom
Grand River South East, Mauritius
Liczba kondygnacji 1
$3,38M
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w Riviere du Rempart VCA, Mauritius
Dom 6 pokojów
Riviere du Rempart VCA, Mauritius
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Wyjątkowy widok na tę wspaniałą willę położoną w wiosce Azuri z nowym golfem, piękną piaszcz…
$1,68M
Zostaw prośbę
Dom 2 pokoi w Grand Baie, Mauritius
Dom 2 pokoi
Grand Baie, Mauritius
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 115 m²
Evaco, jeden z wiodących dostawców luksusowych nieruchomości na Mauritiusie, oferuje jeden z…
$469,444
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Grand Baie, Mauritius
Dom 5 pokojów
Grand Baie, Mauritius
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 236 m²
PENTHOUSE R+2 - GRAND BAIE Penthouse G + 2 for sale in Pereybere very close to the beach …
$501,917
Zostaw prośbę
Willa 10 pokojów w Grand Baie, Mauritius
Willa 10 pokojów
Grand Baie, Mauritius
Pokoje 10
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 345 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa przy plaży na sprzedaż na Mauritiusie w sercu Grand Baie - Pointes aux Canoniers dostę…
$1,65M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Arsenal VCA, Mauritius
Dom 4 pokoi
Arsenal VCA, Mauritius
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Close to the sea, luxury hotels, a golf course, this new ongoing project offers luxury villa…
$612,643
Zostaw prośbę
Dom 8 pokojów w Cap Malheureux, Mauritius
Dom 8 pokojów
Cap Malheureux, Mauritius
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Rzucanie tylko kamieniem # 39; s z morza w naturalnym i innowacyjnym otoczeniu oferuje spokó…
$4,85M
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Grand Baie, Mauritius
Dom 5 pokojów
Grand Baie, Mauritius
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Apartament G + 2 na sprzedaż w Grand Baie, bardzo blisko plaży dostępnej dla obcokrajowców3 …
$293,951
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w Grand Baie, Mauritius
Dom 6 pokojów
Grand Baie, Mauritius
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 590 m²
Pereyb è re krajobraz: Ta willa w budowie z panoramicznym widokiem oferuje komfort i spokój,…
$1,80M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Grand Baie, Mauritius
Dom 4 pokoi
Grand Baie, Mauritius
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 226 m²
NOWY PROJEKT w Grand Baie: Ta jednopiętrowa willa oferuje salon, salon z kuchnią, która prow…
$450,327
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Mauritius.

wille

Parametry nieruchomości w Mauritius

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się