Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Mauritius
  3. Mieszkania
  4. Willa
  5. Widok na morze

Wille nad morzem na sprzedaż w Mauritius

;
Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa 10 pokojów w Grand Baie, Mauritius
Willa 10 pokojów
Grand Baie, Mauritius
Pokoje 10
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 345 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa przy plaży na sprzedaż na Mauritiusie w sercu Grand Baie - Pointes aux Canoniers dostę…
$1,65M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Mauritius

z garażem
z Ogród
z Taras
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się