Banyan Tree Group, znana na całym świecie ze swoich ekskluzywnych kurortów z niezrównaną obsługą i udogodnieniami na całym świecie, oferuje wyjątkową okazję, aby uczynić to charakterystyczne doświadczenie organiczną częścią codziennego życia.



Banyan Tree Villas to ekskluzywna inwestycja, która wywodzi się z historycznego domu marki na wyspie Phuket. Są one zbudowane na terenie jednego z najlepszych na świecie kompleksów hotelowych, Laguna Phuket. Odkryj świat wygody, dobrego samopoczucia i nieograniczonych możliwości.

W pobliżu znajduje się centrum handlowe, spa Banyan Tree, wiele luksusowych restauracji i lokali rozrywkowych. Laguna Phuket jest także domem dla Laguna Golf Phuket, „najlepszego pola golfowego w Tajlandii” według World Golf Awards.

Każda willa ma trzy przestronne sypialnie z widokiem na ocean i różnorodne plany pięter do wyboru, aby spełnić indywidualne preferencje każdego kupującego. Każda willa dysponuje prywatnym tarasem i basenem z widokiem na morze.

Penthouse na wyższych piętrach zostały zaprojektowane w celu podkreślenia wyjątkowej lokalizacji willi; z najwyższego piętra masz wspaniały widok na morze. Ponadto 180-stopniowy widok na zachód słońca na Morze Andamańskie można podziwiać bezpośrednio z basenu lub tarasu.

Świat korzyści czeka na właścicieli nieruchomości Banyan Tree. Członkostwo w Sanctuary Club, zamkniętej społeczności właścicieli nieruchomości, zapewnia dostęp do nieograniczonej różnorodności nowych możliwości i doświadczeń. Członkowie Sanctuary Club otrzymują wyłączne korzystanie z nieruchomości Banyan Tree ze zniżkami i przywilejami w sieci Banyan Tree na całym świecie.

Oprócz bezpłatnego członkostwa w Laguna Golf Phuket właściciele nieruchomości mogą dołączyć do społeczności Banyan Tree Private Collection, która zapewnia dostęp do stale powiększającego się portfela nieruchomości, od luksusowych willi Banyan Tree w egzotycznych miejscach po ekskluzywne zakwaterowanie w najpopularniejszych regionach świata.

Banyan Tree szczyci się niezrównanym poziomem usług w zakresie zarządzania nieruchomościami, a także oferuje wiele innych niesamowitych usług i możliwości wypoczynkowych. Właściciele nieruchomości mają dostęp do całodobowego konsjerża i profesjonalnego zespołu, który chętnie pomaga w utrzymaniu willi i potrzebach związanych z wynajmem.