Mieszkanie w nowym budynku Energooszczędne Domy z Widokiem na Pole Golfowe w Mijas

Mijas, Hiszpania
od
$350,642
;
23
ID: 34020
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 6.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Wioska
    Mijas

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2029
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Domy z Widokiem na Pole Golfowe o Ocenie Efektywności Energetycznej "A" w Prestiżowej Okolicy Mijas

Ten nowy projekt znajduje się w Mijas, jednej z najbardziej pożądanych gmin na Costa del Sol. Region oferuje różnorodną mieszankę tradycyjnej hiszpańskiej kultury, nowoczesnych udogodnień oraz bliskości plaż, pól golfowych i kluczowych miejsc na Costa del Sol. Mijas oferuje malownicze krajobrazy i łagodny śródziemnomorski klimat, zapewniając wyjątkową jakość życia. Mijas proponuje unikalny styl życia, który odpowiada szerokiemu spektrum nabywców, od osób szukających domów wakacyjnych, przez inwestorów poszukujących możliwości wynajmu, po rodziny szukające stałego miejsca zamieszkania.

Projekt znajduje się tuż obok Calanova Golf Club, w odległości mniej niż 5 minut jazdy od prestiżowej społeczności La Cala de Mijas i jej dziewiczych plaż, oferując wyjątkowy i ekskluzywny styl życia dla miłośników golfa. Zaledwie 2 km stąd znajduje się szeroka gama codziennych usług i udogodnień: rynki uliczne, supermarkety, centra zdrowia, sklepy z narzędziami, apteki oraz centra edukacyjne, kulturalne i sportowe. Bliskość i łatwy dostęp do głównej autostrady A-7 ułatwiają podróże. Osiedle znajduje się 11 km od sąsiedniego miasta Fuengirola, 19 km od centrum białego Mijas Pueblo, 22 km od Marbelli, 30 km od Puerto Banus i 33 km od międzynarodowego lotniska w Maladze.

Jest to projekt zamkniętego kompleksu mieszkaniowego, oferujący wybór nowoczesnych rezydencji, idealnych dla osób szukających bezpiecznego i relaksującego stylu życia. Projekt oferuje więcej niż tylko dom—zapewnia styl życia. Pozwala zanurzyć się w spokoju rozległych ogrodów i cieszyć się wspólnym basenem zaprojektowanym zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Strefy wspólne poprawiają samopoczucie dzięki siłowni oraz klubowi społecznemu, przestrzeniom zaprojektowanym z myślą o aktywności fizycznej i organizowaniu spotkań towarzyskich—wszystko bez potrzeby wychodzenia poza komfort Twojej społeczności.

Domy na sprzedaż w Mijas, Malaga, zostały zaprojektowane, aby zapewnić maksymalny komfort i dobre samopoczucie. Z otwartymi przestrzeniami, materiałami najwyższej jakości i funkcjonalnym nowoczesnym designem, rezydencje tworzą wyjątkowy dom dla Ciebie i Twojej rodziny. Wszystkie jednostki zachowują harmonię między wnętrzem a zewnętrzem, z tarasami, które zapraszają do relaksu i cieszenia się otwartymi widokami na pole golfowe lub otaczającą przyrodę. Każdy kąt apartamentów został starannie zaplanowany, aby maksymalnie wykorzystać naturalne światło. Sprytnie rozmieszczone przestronne wnętrza z dużymi oknami zapewniają jasną i przyjazną atmosferę w domu.


AGP-00939

Lokalizacja na mapie

Mijas, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

