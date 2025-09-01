Mieszkanie w nowym budynku Przestronne Apartamenty w Dobrej Cenie w Monforte del Cid

Apartamenty Golfowe z 3 Sypialniami w Dobrej Cenie w Monforte del Cid

Apartamenty położone są kilka metrów od pola golfowego w Monforte del Cid, Monforte del Cid to małe miasteczko położone w prowincji Alicante, we Wspólnocie Walenckiej w Hiszpanii. Miasto ma bogatą historię sięgającą czasów starożytnych. Jest zamieszkane od czasów prehistorycznych, a liczne stanowiska archeologiczne na tym obszarze potwierdzają jego długą historię. Na region wpływm miały różne kultury, w tym Rzymianie i Maurowie. Monforte del Cid zachowuje swój tradycyjny hiszpański urok z wąskimi uliczkami, bielonymi budynkami i swobodną atmosferą typową dla wielu hiszpańskich miast. Przez cały rok obchodzi różne lokalne festiwale, które często obejmują tradycyjną muzykę, taniec i gastronomię. Choć stosunkowo małe, Monforte del Cid ma kilka interesujących miejsc. Godnym uwagi zabytkiem jest kościół Santiago Apóstol ze swoją charakterystyczną architekturą. Z miasta roztaczają się także piękne widoki na okolicę, zwłaszcza na pobliskie pasma górskie. Ogólnie rzecz biorąc, Monforte del Cid to urocze hiszpańskie miasteczko z bogatą historią, tradycyjną architekturą i silnym poczuciem wspólnoty, oferujące odwiedzającym wgląd w autentyczne hiszpańskie życie z dala od zgiełku większych miast.

Dzięki tak optymalnemu położeniu apartamenty na sprzedaż w Monforte del Cid znajdują się w odległości krótkiego spaceru od pola golfowego i Międzynarodowej Szkoły Magno. Są także oddalone o 6 km od centrum Monforte del Cid, 15 km od centrum Elche, 17 km od centrum Alicante i plaży oraz zaledwie 21,3 km od międzynarodowego lotniska w Alicante.

Kompleks ma duży wspólny basen, bujne ogrody i parking.

Wewnątrz tych apartamentów znajdują się trzy sypialnie i dwie łazienki. Wszystkie apartamenty posiadają w pełni umeblowane kuchnie, wyposażone w płytę ceramiczną, okap i piekarnik. Posiadają również klimatyzację z pompą ciepła, ciepłą wodę aerotermalną, gładką białą farbę na ścianach i suficie, drzwi i okna PCV z podwójnymi szybami oraz wbudowane szafy w sypialniach. Apartamenty na parterze posiadają ogródki, natomiast apartamenty dwupoziomowe posiadają duże tarasy.

ALC-00947