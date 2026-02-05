Kompleks mieszkalny Vavilia Serenity

Prywatne wille przy morzu w jednym z najbardziej spokojnych regionów Północnego Cypru

-

Lokalizacja: Karşıyaka 📍

Karşıyaka jest jednym z najbardziej spokojnych i zielonych obszarów na zachód od Kyrenii. Przejazd do Kyrenii zajmuje tylko 20- 30 minut, podczas gdy sam obszar pozostaje spokojny i nieskręcony.

🌄 Położony u podnóża Five Fingers Mountains, z części wsi rozciągającej się pod górę, obszar oferuje zapierające dech w piersiach widoki na morze i góry.

🌿 Karşıyaka jest idealnym miejscem dla tych, którzy cenią sobie prywatność i naturę.

✨ Idealny dla kupujących poszukujących:

pokojowe życie

naturalne otoczenie

prywatności w pobliżu miasta

-

O Wawilii Serenity 🏡

Vavilia Serenity to ekskluzywny projekt mieszkalny składający się tylko z 12 prywatnych willi, położonych zaledwie 400 metrów od morza.

📅 Czas trwania projektu:

• Start: grudzień 2024

• Zakończenie: grudzień 2026

Rodzaje willi 🏠

Typ A - 3 + 1 Prywatne wille Duplex (8 jednostek)

• Powierzchnia pokryta: 185 m ²

• Prywatny basen: 35 m ²

• Powierzchnia działki: 310- 350 m ²

Typ B - 4 + 1 Prywatne wille Duplex (2 jednostki)

• Powierzchnia pokryta: 245 m ²

• Prywatny basen: 38 m ²

• Wielkość działki: 360- 380 m ²

Typ C - 4 + 1 Private Duplex Villas (2 jednostki)

• Powierzchnia pokryta: 295 m ²

• Prywatny basen: 38 m ²

• Wielkość działki: 470- 485 m ²

Wyposażenie i funkcje 🌴

• Prywatny basen dla każdej willi 🏊‍♂️

• Ogród z grillem i mini kuchnia

• Tropikalne i botaniczne krajobrazy 🌺

• Centralny system ogrzewania i chłodzenia VRF / VRV

• Wysoka prywatność i nowoczesny komfort

Najważniejsze punkty inwestycji 💰

✔ oczekiwany wzrost wartości 30- 40%

✔ odsprzedaż dopuszczalna w dowolnym momencie

✔ profesjonalne zarządzanie nieruchomościami

✔ duży potencjał w zakresie dochodów z wynajmu:

• Typ A (3 + 1) - 2500 GBP - 3500 × 12 miesięcy

• Typ B / C (4 + 1) - 3500 GBP - 4000 × 12 miesięcy

Plan płatności 💳

Zastrzeżenie:

• 2 tygodnie - 5000 GBP

• 3 tygodnie - 10 000 GBP

Warunki główne:

• 35% zaliczki

• 65% plan raty do momentu przekazania klucza (grudzień 2026)

• Opcje miesięczne / dwuokresowe / kwartalne

Opłata za transformator:

• 3 + 1 Villa - 4000 GBP

• 4 + 1 Villa - 4,500 GBP

Oferta Vavilia Serenity 🌊

✔ pokojowe życie na wybrzeżu

✔ prywatne wille przy basenie

✔ silny potencjał inwestycyjny

✔ nowoczesna architektura w przyrodzie