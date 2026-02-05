  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Lefke Belediyesi
  4. Kompleks mieszkalny Vavilia Serenity

Kompleks mieszkalny Vavilia Serenity

Lefka, Cypr Północny
od
$505,131
VAT
BTC
6.0084348
ETH
314.9277578
USDT
499 415.3710780
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
23
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 33279
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Lefke District
  • Miasto
    Lefke Belediyesi
  • Miasteczko
    Lefka

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Prywatne wille przy morzu w jednym z najbardziej spokojnych regionów Północnego Cypru

-

Lokalizacja: Karşıyaka 📍

Karşıyaka jest jednym z najbardziej spokojnych i zielonych obszarów na zachód od Kyrenii. Przejazd do Kyrenii zajmuje tylko 20- 30 minut, podczas gdy sam obszar pozostaje spokojny i nieskręcony.

🌄 Położony u podnóża Five Fingers Mountains, z części wsi rozciągającej się pod górę, obszar oferuje zapierające dech w piersiach widoki na morze i góry.
🌿 Karşıyaka jest idealnym miejscem dla tych, którzy cenią sobie prywatność i naturę.

✨ Idealny dla kupujących poszukujących:

  • pokojowe życie

  • naturalne otoczenie

  • prywatności w pobliżu miasta

-

O Wawilii Serenity 🏡

Vavilia Serenity to ekskluzywny projekt mieszkalny składający się tylko z 12 prywatnych willi, położonych zaledwie 400 metrów od morza.

📅 Czas trwania projektu:
• Start: grudzień 2024
• Zakończenie: grudzień 2026

Rodzaje willi 🏠

Typ A - 3 + 1 Prywatne wille Duplex (8 jednostek)

• Powierzchnia pokryta: 185 m ²
• Prywatny basen: 35 m ²
• Powierzchnia działki: 310- 350 m ²

Typ B - 4 + 1 Prywatne wille Duplex (2 jednostki)

• Powierzchnia pokryta: 245 m ²
• Prywatny basen: 38 m ²
• Wielkość działki: 360- 380 m ²

Typ C - 4 + 1 Private Duplex Villas (2 jednostki)

• Powierzchnia pokryta: 295 m ²
• Prywatny basen: 38 m ²
• Wielkość działki: 470- 485 m ²

Wyposażenie i funkcje 🌴

• Prywatny basen dla każdej willi 🏊‍♂️
• Ogród z grillem i mini kuchnia
• Tropikalne i botaniczne krajobrazy 🌺
• Centralny system ogrzewania i chłodzenia VRF / VRV
• Wysoka prywatność i nowoczesny komfort

Najważniejsze punkty inwestycji 💰

✔ oczekiwany wzrost wartości 30- 40%
✔ odsprzedaż dopuszczalna w dowolnym momencie
✔ profesjonalne zarządzanie nieruchomościami
✔ duży potencjał w zakresie dochodów z wynajmu:

• Typ A (3 + 1) - 2500 GBP - 3500 × 12 miesięcy
• Typ B / C (4 + 1) - 3500 GBP - 4000 × 12 miesięcy

Plan płatności 💳

Zastrzeżenie:

• 2 tygodnie - 5000 GBP
• 3 tygodnie - 10 000 GBP

Warunki główne:

• 35% zaliczki
• 65% plan raty do momentu przekazania klucza (grudzień 2026)
• Opcje miesięczne / dwuokresowe / kwartalne

Opłata za transformator:

• 3 + 1 Villa - 4000 GBP
• 4 + 1 Villa - 4,500 GBP

Oferta Vavilia Serenity 🌊

✔ pokojowe życie na wybrzeżu
✔ prywatne wille przy basenie
✔ silny potencjał inwestycyjny
✔ nowoczesna architektura w przyrodzie

Lokalizacja na mapie

Lefka, Cypr Północny

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament z jedną sypialnią w 5* kompleksie SPA Caesar Blue.
Bogazi, Cypr Północny
od
$169,742
Zespół mieszkaniowy Courtyard Long Beach Holiday Resort
Iskele District, Cypr Północny
od
$107,935
Dzielnica mieszkaniowa Sunny Hill
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$170,983
Zespół mieszkaniowy GRAY BEACH CLUB
Nikitas, Cypr Północny
od
$69,084
Dzielnica mieszkaniowa Carrington 22 - Girne
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$177,252
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Vavilia Serenity
Lefka, Cypr Północny
od
$505,131
VAT
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Orchard
Dzielnica mieszkaniowa Orchard
Dzielnica mieszkaniowa Orchard
Dzielnica mieszkaniowa Orchard
Dzielnica mieszkaniowa Orchard
Dzielnica mieszkaniowa Orchard
Agios Sergios, Cypr Północny
od
$569,942
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Sunland (Karsiyaka)
Dzielnica mieszkaniowa Sunland (Karsiyaka)
Dzielnica mieszkaniowa Sunland (Karsiyaka)
Dzielnica mieszkaniowa Sunland (Karsiyaka)
Dzielnica mieszkaniowa Sunland (Karsiyaka)
Dzielnica mieszkaniowa Sunland (Karsiyaka)
Vasilia, Cypr Północny
od
$500,282
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy ELYSIUM ISATIS
Zespół mieszkaniowy ELYSIUM ISATIS
Zespół mieszkaniowy ELYSIUM ISATIS
Zespół mieszkaniowy ELYSIUM ISATIS
Zespół mieszkaniowy ELYSIUM ISATIS
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ELYSIUM ISATIS
Zespół mieszkaniowy ELYSIUM ISATIS
Spathariko, Cypr Północny
od
$124,263
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
ELYSIUM jest małym luksusowym kompleksem mieszkalnym. Projekt jest zamkniętą mikrodzielnicą elitarnej nieruchomości o łącznej powierzchni 33000 metrów kwadratowych. Terytorium posiada bezpieczeństwo, infrastrukturę wypoczynkową, tropikalny ogród, stylowy projekt krajobrazu, dekoracyjne oświe…
Agencja
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się