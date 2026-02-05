Kompleks mieszkalny Vavilia Serenity

Prywatne wille przy morzu w jednym z najbardziej spokojnych regionów Północnego Cypru
-
Lokalizacja: Karşıyaka 📍
Karşıyaka jest jednym z najbardziej spokojnych i zielonych obszarów na zachód od Kyrenii. Przejazd do Kyrenii zajmuje tylko 20- 30 minut, podczas gdy sam obszar pozostaje spokojny i nieskręcony.
🌄 Położony u podnóża Five Fingers Mountains, z części wsi rozciągającej się pod górę, obszar oferuje zapierające dech w piersiach widoki na morze i góry.
🌿 Karşıyaka jest idealnym miejscem dla tych, którzy cenią sobie prywatność i naturę.
✨ Idealny dla kupujących poszukujących:
pokojowe życie
naturalne otoczenie
prywatności w pobliżu miasta
-
O Wawilii Serenity 🏡
Vavilia Serenity to ekskluzywny projekt mieszkalny składający się tylko z 12 prywatnych willi, położonych zaledwie 400 metrów od morza.
📅 Czas trwania projektu:
• Start: grudzień 2024
• Zakończenie: grudzień 2026
Rodzaje willi 🏠
Typ A - 3 + 1 Prywatne wille Duplex (8 jednostek)
• Powierzchnia pokryta: 185 m ²
• Prywatny basen: 35 m ²
• Powierzchnia działki: 310- 350 m ²
Typ B - 4 + 1 Prywatne wille Duplex (2 jednostki)
• Powierzchnia pokryta: 245 m ²
• Prywatny basen: 38 m ²
• Wielkość działki: 360- 380 m ²
Typ C - 4 + 1 Private Duplex Villas (2 jednostki)
• Powierzchnia pokryta: 295 m ²
• Prywatny basen: 38 m ²
• Wielkość działki: 470- 485 m ²
Wyposażenie i funkcje 🌴
• Prywatny basen dla każdej willi 🏊♂️
• Ogród z grillem i mini kuchnia
• Tropikalne i botaniczne krajobrazy 🌺
• Centralny system ogrzewania i chłodzenia VRF / VRV
• Wysoka prywatność i nowoczesny komfort
Najważniejsze punkty inwestycji 💰
✔ oczekiwany wzrost wartości 30- 40%
✔ odsprzedaż dopuszczalna w dowolnym momencie
✔ profesjonalne zarządzanie nieruchomościami
✔ duży potencjał w zakresie dochodów z wynajmu:
• Typ A (3 + 1) - 2500 GBP - 3500 × 12 miesięcy
• Typ B / C (4 + 1) - 3500 GBP - 4000 × 12 miesięcy
Plan płatności 💳
Zastrzeżenie:
• 2 tygodnie - 5000 GBP
• 3 tygodnie - 10 000 GBP
Warunki główne:
• 35% zaliczki
• 65% plan raty do momentu przekazania klucza (grudzień 2026)
• Opcje miesięczne / dwuokresowe / kwartalne
Opłata za transformator:
• 3 + 1 Villa - 4000 GBP
• 4 + 1 Villa - 4,500 GBP
Oferta Vavilia Serenity 🌊
✔ pokojowe życie na wybrzeżu
✔ prywatne wille przy basenie
✔ silny potencjał inwestycyjny
✔ nowoczesna architektura w przyrodzie