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Azure

Ungasan, Indonezja
od
€84,870
;
33
Opis Opis
Opcje Opcje
Mieszkania Mieszkania
Adres Adres
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O kompleksie

Kompleks składa się z willi, kamienic i apartamentów i znajduje się na wybrzeżu plaży Melasti, na powierzchni 21 hektarów. Infrastruktura kompleksu składa się z restauracji, kawiarni, piekarni, spa, centrów jogi, supermarketów, butików marki, przedszkola, szkoły i basenu z wodą oceaniczną.

Dodatkowo

  • Ochrona
  • Basen
  • Siłownia
  • Firma zarządzająca
  • Teren zamknięty
  • Parking
  • Wycieczka online
Parametry obiektu
Klasa
Klasa
Klasa premium
Typ konstrukcji nowego budynku
Typ konstrukcji nowego budynku
Monolityczny
Rok realizacji
Rok realizacji
2023
Opcje wykończenia
Opcje wykończenia
Gotowe
Liczba kondygnacji
Liczba kondygnacji
3
Apartamenty w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², EUR
Cena mieszkania, EUR
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 26.0
Cena za m², EUR 3 264
Cena mieszkania, EUR 84 870
Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², EUR
Koszt obiektu, EUR
Mieszkania Willa
Powierzchnia, m² 75.0 – 125.0
Cena za m², EUR 3 301 – 3 489
Cena mieszkania, EUR 261 684 – 412 565
Mieszkania Kawalerka
Powierzchnia, m² 35.0 – 45.0
Cena za m², EUR 3 101 – 3 233
Cena mieszkania, EUR 113 161 – 139 565
Lokalizacja nowego budynku
Ungasan, Indonezja
Infrastruktura w pobliżu
Lotnisko 10 000 m
Przedszkole 50 m
Sklep 50 m
Morze 700 m
Centrum handlowe 50 m
Szkoła 50 m

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Azure
Ungasan, Indonezja
od
€84,870
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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