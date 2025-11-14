  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Ulcinj
  4. Kompleks mieszkalny Porta Rai — exclusive beachfront residences on the Adriatic

Kompleks mieszkalny Porta Rai — exclusive beachfront residences on the Adriatic

Ulcinj, Czarnogóra
od
$244,779
;
20
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 39811
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 2793
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 11.08.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Ulcinj Municipality
  • Miasteczko
    Ulcinj

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Porta Rai - ekskluzywne rezydencje nad morzem nad Adriatykiem

Porta Rai jest nowym premium rozwoju mieszkalnego i inwestycyjnego na wybrzeżu Czarnogóry, położony na legendarnej Velika Plaža, najdłuższej piaszczystej plaży na Adriatyku. Projekt łączy w sobie luksusowy nadmorski styl życia, pięciogwiazdkowe usługi kurortowe oraz apel inwestycyjny jednego z najbardziej obiecujących miejsc w regionie Morza Śródziemnego.

Tutaj każdy dzień zaczyna się od dźwięku fal, panoramicznych widoków na morze i atmosfery światowej klasy kurortu. Własność staje się nie tylko miejscem na relaks i cieszyć się życiem nad morzem, ale także cennym atutem o silnym potencjale wzrostu.

Pięciogwiazdkowy styl życia i możliwość inwestycji

Porta Rai jest pierwszym dużym projektem typu condo- resort w regionie, stworzonym dla tych, którzy cenią komfort, prestiż i inteligentne możliwości inwestycyjne.

Rozwój oferuje:
- w pełni umeblowane rezydencje gotowe do natychmiastowego obsadzenia;
- Pięciogwiazdkowa infrastruktura i udogodnienia;
- Profesjonalne zarządzanie hotelowe;
- udział w zarządzanym programie wynajmu;
- Model inwestycyjny generujący zyski bez odpowiedzialności operacyjnej właścicieli.

Właściciele nabywają więcej niż tylko apartament nad morzem - uzyskują prywatną rezydencję kurortu wspieraną przez międzynarodowe standardy gościnności i usług premium.

Eleganckie wnętrza gotowe do życia

Wszystkie rezydencje są dostarczane w pełni umeblowane i wykończone na wysokim poziomie. Wnętrza są zaprojektowane we współczesnym stylu śródziemnomorskim, gdzie naturalne materiały, lekkie palety kolorów i starannie zaplanowane układy tworzą poczucie przestrzeni, komfortu i harmonii.

Okna podłogowe wypełniają wnętrza naturalnym światłem, podczas gdy przestronne tarasy pozwalają mieszkańcom cieszyć się łagodnym klimatem Czarnogóry przez większość roku.

World- class resort infrastructure

Porta Rai jest rozwijany jako w pełni zintegrowany, całoroczny ośrodek, gdzie wszystko potrzebne do wypoczynku, wellness, sportu i komfortowego życia jest w zasięgu ręki.

Mieszkańcy będą mieli dostęp do:
- Prywatna piaszczysta plaża;
- Baseny odkryte i nieskończone;
- Nowoczesne centrum spa i wellness;
- obiektów fitness;
- Restauracje i bary;
- Panoramiczne obszary dachowe z widokiem na morze;
- nadmorska promenada;
- Boutique detalicznych i handlowych przestrzeni;
- działalność sportowa i wodna;
- Klub dziecięcy i strefy przyjazne rodzinie;
- 24 / 7 ochrona i resort usług.

Wyłączne uprawnienia właściciela

Właściciele nieruchomości korzystają z szeregu wyłącznych przywilejów zaprojektowanych w celu zwiększenia każdego pobytu:
- Karta właściciela ze zniżkami i specjalnymi świadczeniami;
- stawki preferencyjne dla przyjaciół i rodziny;
- Zdyskontowane transfery lotniskowe;
- Witamy udogodnienia po przyjeździe;
- Osobiste usługi concierge;
- usługi związane z życiem;
- Dostęp do prywatnej plaży zarezerwowanej dla właścicieli.

Międzynarodowe zarządzanie gościnnością

Ośrodek jest zarządzany przez Karisma Hotels & Resorts, międzynarodowo uznany operator hotelarstwa znany z portfela premium marek hotelowych i wyjątkowych standardów usług.

Profesjonalna firma zarządzająca nadzoruje wszystkie aspekty operacji, usług dla gości, konserwacji i zarządzania wynajmem, zapewniając płynne doświadczenie własności i całkowity spokój umysłu.

Inwestowanie w przyszłość Adriatyku

Jego unikalna lokalizacja nad morzem, rosnący popyt na wysokiej jakości nieruchomości kurortów, i ciągły rozwój południowej Czarnogóry tworzą silny długoterminowy potencjał oceny wartości.

Porta Rai oferuje rzadką okazję do posiadania w pełni obsługiwanej rezydencji nad morzem, cieszyć się korzyściami ze światowego stylu życia resortu i inwestować w jednym z europejskich szybko rozwijających się rynków nieruchomości przybrzeżnych.

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    7

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt

Lokalizacja na mapie

Ulcinj, Czarnogóra
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Apartamentowiec Pole
Polje, Czarnogóra
od
$74,168
Zespół mieszkaniowy New residential development with pool in Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$114,562
Apart - hotel Chernogore
Bar, Czarnogóra
od
$200,685
Zespół mieszkaniowy Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Blizikuce, Czarnogóra
od
$627,443
Zespół mieszkaniowy Portofino Village
Denovici, Czarnogóra
od
$730,166
Przeglądasz
Kompleks mieszkalny Porta Rai — exclusive beachfront residences on the Adriatic
Ulcinj, Czarnogóra
od
$244,779
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Zespół mieszkaniowy A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Zespół mieszkaniowy A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Zespół mieszkaniowy A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Zespół mieszkaniowy A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Zespół mieszkaniowy A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Kotor, Czarnogóra
od
$204,870
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 83 m²
1 obiekt nieruchomości 1
A new gem in Kotor - a complex of luxury apartments with 5-star hotel service. This is a unique concept that combines luxury, investment, and homely warmth. The complex is located between the mountains and the Adriatic Sea, surrounded by nature. The windows offer stunning views of the gree…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
83.0
455,622
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy v Dobrote
Zespół mieszkaniowy v Dobrote
Zespół mieszkaniowy v Dobrote
Zespół mieszkaniowy v Dobrote
Zespół mieszkaniowy v Dobrote
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy v Dobrote
Zespół mieszkaniowy v Dobrote
Dobrota, Czarnogóra
od
$297,487
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Życie, o którym marzyłeśPrzedstawiamy Państwu ekskluzywny kompleks mieszkalny, ucieleśnienie elegancji i wyśmienity komfort w sercu Boki Kotorskaya - perły Adriatyku. Tutaj, zaledwie 150 metrów od brzegu, inspirujące widoki, bryza morska i architektura nasycone tradycją i stylem połączenia.D…
Agencja
MD Realty
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy A Star Serenity
Zespół mieszkaniowy A Star Serenity
Zespół mieszkaniowy A Star Serenity
Zespół mieszkaniowy A Star Serenity
Zespół mieszkaniowy A Star Serenity
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy A Star Serenity
Zespół mieszkaniowy A Star Serenity
Kumbor, Czarnogóra
od
$152,267
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 32–135 m²
3 obiekty nieruchomości 3
W najbardziej popularnej strefie turystycznej gminy Herceg Novi powstaje nowoczesny kompleks – stworzony dla komfortowego życia i bezpiecznej inwestycji. 🏊‍♂️ Na terenie: • duży basen o powierzchni ok. 200 m² • ogrodzony, pięknie zagospodarowany teren • nowoczesny plac zabaw dla dzieci…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
41.5
166,763
Mieszkanie 2 pokoi
134.7
333,526
Kawalerka
31.8
149,960
Agencja
Red Feniks Montenegro
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Od 2020 do 2025: ile zarabiają rodziny i ile wydają w Czarnogórze-oficjalny przegląd
14.11.2025
Od 2020 do 2025: ile zarabiają rodziny i ile wydają w Czarnogórze-oficjalny przegląd
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje