Kompleks mieszkalny Porta Rai — exclusive beachfront residences on the Adriatic

Porta Rai - ekskluzywne rezydencje nad morzem nad Adriatykiem

Porta Rai jest nowym premium rozwoju mieszkalnego i inwestycyjnego na wybrzeżu Czarnogóry, położony na legendarnej Velika Plaža, najdłuższej piaszczystej plaży na Adriatyku. Projekt łączy w sobie luksusowy nadmorski styl życia, pięciogwiazdkowe usługi kurortowe oraz apel inwestycyjny jednego z najbardziej obiecujących miejsc w regionie Morza Śródziemnego.

Tutaj każdy dzień zaczyna się od dźwięku fal, panoramicznych widoków na morze i atmosfery światowej klasy kurortu. Własność staje się nie tylko miejscem na relaks i cieszyć się życiem nad morzem, ale także cennym atutem o silnym potencjale wzrostu.

Pięciogwiazdkowy styl życia i możliwość inwestycji

Porta Rai jest pierwszym dużym projektem typu condo- resort w regionie, stworzonym dla tych, którzy cenią komfort, prestiż i inteligentne możliwości inwestycyjne.

Rozwój oferuje:

- w pełni umeblowane rezydencje gotowe do natychmiastowego obsadzenia;

- Pięciogwiazdkowa infrastruktura i udogodnienia;

- Profesjonalne zarządzanie hotelowe;

- udział w zarządzanym programie wynajmu;

- Model inwestycyjny generujący zyski bez odpowiedzialności operacyjnej właścicieli.

Właściciele nabywają więcej niż tylko apartament nad morzem - uzyskują prywatną rezydencję kurortu wspieraną przez międzynarodowe standardy gościnności i usług premium.

Eleganckie wnętrza gotowe do życia

Wszystkie rezydencje są dostarczane w pełni umeblowane i wykończone na wysokim poziomie. Wnętrza są zaprojektowane we współczesnym stylu śródziemnomorskim, gdzie naturalne materiały, lekkie palety kolorów i starannie zaplanowane układy tworzą poczucie przestrzeni, komfortu i harmonii.

Okna podłogowe wypełniają wnętrza naturalnym światłem, podczas gdy przestronne tarasy pozwalają mieszkańcom cieszyć się łagodnym klimatem Czarnogóry przez większość roku.

World- class resort infrastructure

Porta Rai jest rozwijany jako w pełni zintegrowany, całoroczny ośrodek, gdzie wszystko potrzebne do wypoczynku, wellness, sportu i komfortowego życia jest w zasięgu ręki.

Mieszkańcy będą mieli dostęp do:

- Prywatna piaszczysta plaża;

- Baseny odkryte i nieskończone;

- Nowoczesne centrum spa i wellness;

- obiektów fitness;

- Restauracje i bary;

- Panoramiczne obszary dachowe z widokiem na morze;

- nadmorska promenada;

- Boutique detalicznych i handlowych przestrzeni;

- działalność sportowa i wodna;

- Klub dziecięcy i strefy przyjazne rodzinie;

- 24 / 7 ochrona i resort usług.

Wyłączne uprawnienia właściciela

Właściciele nieruchomości korzystają z szeregu wyłącznych przywilejów zaprojektowanych w celu zwiększenia każdego pobytu:

- Karta właściciela ze zniżkami i specjalnymi świadczeniami;

- stawki preferencyjne dla przyjaciół i rodziny;

- Zdyskontowane transfery lotniskowe;

- Witamy udogodnienia po przyjeździe;

- Osobiste usługi concierge;

- usługi związane z życiem;

- Dostęp do prywatnej plaży zarezerwowanej dla właścicieli.

Międzynarodowe zarządzanie gościnnością

Ośrodek jest zarządzany przez Karisma Hotels & Resorts, międzynarodowo uznany operator hotelarstwa znany z portfela premium marek hotelowych i wyjątkowych standardów usług.

Profesjonalna firma zarządzająca nadzoruje wszystkie aspekty operacji, usług dla gości, konserwacji i zarządzania wynajmem, zapewniając płynne doświadczenie własności i całkowity spokój umysłu.

Inwestowanie w przyszłość Adriatyku

Jego unikalna lokalizacja nad morzem, rosnący popyt na wysokiej jakości nieruchomości kurortów, i ciągły rozwój południowej Czarnogóry tworzą silny długoterminowy potencjał oceny wartości.

Porta Rai oferuje rzadką okazję do posiadania w pełni obsługiwanej rezydencji nad morzem, cieszyć się korzyściami ze światowego stylu życia resortu i inwestować w jednym z europejskich szybko rozwijających się rynków nieruchomości przybrzeżnych.