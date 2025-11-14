Kompleks mieszkalny Apartment in a new building in Rafailovići

Apartamenty w nowym budynku w Rafailovići.

Apartamenty w nowym budynku mieszkalnym z widokiem na morze i wygodne drogi dojazdowe, znajduje się w Rafailovići, zaledwie 500 metrów od plaży. Budynek łączy nowoczesny design, zaawansowane technologie budowlane oraz maksymalny komfort życia i relaksu.

Główne cechy:

• Nowoczesny design i wysoka jakość konstrukcji.

• Oszałamiające widoki na morze.

• Parking podziemny.

• Apartamenty od studia do 2-pokojowych jednostek.

Oferta ta jest doskonałym połączeniem komfortu, przytulności i bezpieczeństwa, stworzonym dla tych, którzy cenią jakość życia i chcą cieszyć się pięknem Czarnogóry każdego dnia.