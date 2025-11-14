  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Apartment in a new building in Rafailovići

Rafailovici, Czarnogóra
od
$108,440
9
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Budva Municipality
  • Wioska
    Rafailovici

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    6

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt

O kompleksie

Apartamenty w nowym budynku w Rafailovići.

Apartamenty w nowym budynku mieszkalnym z widokiem na morze i wygodne drogi dojazdowe, znajduje się w Rafailovići, zaledwie 500 metrów od plaży. Budynek łączy nowoczesny design, zaawansowane technologie budowlane oraz maksymalny komfort życia i relaksu.

Główne cechy:
• Nowoczesny design i wysoka jakość konstrukcji.
• Oszałamiające widoki na morze.
• Parking podziemny.
• Apartamenty od studia do 2-pokojowych jednostek.

Oferta ta jest doskonałym połączeniem komfortu, przytulności i bezpieczeństwa, stworzonym dla tych, którzy cenią jakość życia i chcą cieszyć się pięknem Czarnogóry każdego dnia.

Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 52.0
Cena za m², USD 3,775
Cena mieszkania, USD 196,294
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 76.0
Cena za m², USD 3,565
Cena mieszkania, USD 270,971

Lokalizacja na mapie

Rafailovici, Czarnogóra
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
