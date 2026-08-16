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Penthouse na Sprzedaż w Brazylia

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Rio de Janeiro
40
Region Południowo-Wschodni
40
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro
40
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40 obiektów total found
Penthouse w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 407 m²
Trójpoziomowy projekt na sprzedaż - Ipanema - 3 sypialnie - Projekt VIE Balassiano Możliwoś…
$6,43M
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Penthouse w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 259 m²
Liczba kondygnacji 3
Ten wyjątkowy penthouse 259 m ² znajduje się w najbardziej wysuniętej części Ipanema, w pobl…
$1,63M
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Penthouse w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 181 m²
Dwupoziomowy apartament na sprzedaż w Ipanema z dużym tarasem - 2 sypialnie Położony w połu…
$660,679
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DD CO DEDD CO DE
Penthouse w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 108 m²
Liczba kondygnacji 2
Piękny apartament całkowicie odnowiony we współczesnym stylu z nowoczesnymi środowiskami, 3 …
$643,444
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Penthouse w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
Odkryj magię życia w pięknym apartamencie dwupoziomowym, prawdziwą oazę luksusu i wyrafinowa…
$1,28M
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Penthouse w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 320 m²
Odkryj komfort i elegancję w przestronnym apartamencie w Copacabana Doświadczyć najlepszych…
$511,308
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
6 pokojowy apartament w Ipanema na sprzedaż Odkryj piękno Rio de Janeiro w naszym wyrafinow…
$2,78M
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Penthouse w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
INWESTOR SZCZEGÓLNE: Wysokowydajne mieszkanie na sprzedaż w Copacabana Be In Rio to nowy ro…
$405,891
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Penthouse w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 900 m²
Piękny apartament Triplex na sprzedaż, z pięknym widokiem 360 stopni Copacabana / Ipanema pl…
$7,66M
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Penthouse w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 382 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowy apartament z 4 apartamentami na sprzedaż w Ipanema i niesamowite widoki Luksusowy…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 370 m²
Penthouse na sprzedaż w Copacabana z 4 sypialniami, duży taras, widoki na Chrystusa i morze …
$536,203
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Penthouse w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 277 m²
Penthouse z basenem na sprzedaż w samym sercu Leblon - 4 sypialnie Odkryj ten wspaniały apa…
$1,05M
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Penthouse w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 241 m²
3-pokojowe Duplex penthouse na sprzedaż w Ipanema z pięknym widokiem na morze i basen pływac…
$1,01M
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Penthouse w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 5
Powierzchnia 848 m²
Apartament 5 apartamentów na sprzedaż w Copacabana Ten niezwykły obiekt jest jak łódź domow…
$5,36M
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Penthouse w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 369 m²
Niesamowite triplex Penthouse z widokiem na morze na Barra - 4 sypialnie Odkryj ten wspania…
$645,359
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Penthouse w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 700 m²
Liczba kondygnacji 3
Exclusive Triplex Penthouse z Oszałamiającym Widok Laguny i Chrystusa Odkupiciela Odkryj prz…
$4,21M
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Penthouse w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 2
Penthouse na sprzedaż / wynajem w Leblon z 3 sypialniami i basenem Ten spektakularny dwupoz…
$861,755
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Penthouse w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 314 m²
Penthouse triplex na sprzedaż, na Ipanema Seafront, 5 sypialni, umeblowane, jacuzzi z widoki…
$1,60M
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Penthouse w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 188 m²
Penthouse na sprzedaż z 3 sypialniami i niesamowite widoki na morze w Copacabana koło Posto …
$838,775
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Penthouse w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 317 m²
Liczba kondygnacji 3
Doskonały apartament z basenem na sprzedaż w lagoa. Doskonałe pokrycie 317m2 w Lagunie, któ…
$1,30M
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Penthouse w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 142 m²
Odnowiony luksusowy apartament Triplex z panoramicznym widokiem Basen 142m ² 2 Suites 2 Prze…
$1,44M
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Penthouse w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 141 m²
Penthouse na sprzedaż z basenem na Leblon - 2 sypialnie Odkryj ten wspaniały penthouse 141 …
$612,804
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Penthouse w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 165 m²
Piękny apartament na sprzedaż, widok na morze - Copacabana - 3 sypialnie Położony w Copacab…
$1,34M
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Penthouse w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Linear Beachfront Penthouse z 3 sypialniami, 180 m ² taras, 1 Garaż, 24- Godzina Doorman Ni…
$1,97M
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Penthouse w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 495 m²
Liczba kondygnacji 2
Spektakularny Penthouse położony na Avenida Borges de Medeiros. Duplex penthouse, 4 sypialni…
$1,91M
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Penthouse w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 505 m²
Penthouse 505 m2 na sprzedaż w Lagoa z widokiem Chrystus Odkupiciel i laguna - 2 sypialnie -…
$1,15M
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Penthouse w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 264 m²
Luksusowy apartament z basenem na sprzedaż - Leblon - 3 apartamenty Odkryj ten wspaniały ap…
$1,90M
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Penthouse w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Luksusowe 2-sypialnie dwupoziomowy apartament na sprzedaż w Ipanema Spektakularny penthouse…
$480,658
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Penthouse w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 3
Wspaniały apartament Triplex 120 m2 na sprzedaż w samym sercu Copacabana, 10 min spacerem od…
$417,473
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Penthouse w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 139 m²
Całkowicie odnowiony dwupoziomowy apartament w jednym z najbardziej uroczych i dobrze położo…
$957,506
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Parametry nieruchomości w Brazylia

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