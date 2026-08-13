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Domy na sprzedaż w Bośnia i Hercegowina

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1 obiekt total found
Dom 3 pokoi w Lastva, Bośnia i Hercegowina
Dom 3 pokoi
Lastva, Bośnia i Hercegowina
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 176 m²
Liczba kondygnacji 3
Kompleks klubowy z prywatnym terytorium w miejscowości Lastva, zaledwie 4 km od dużego miast…
$230,627
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Parametry nieruchomości w Bośnia i Hercegowina

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