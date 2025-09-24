Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Penthouse z tarasem na Sprzedaż w South Eastern Region, Malta

Marsascala
26
Fgura
19
Zabbar
19
Paola
10
1 obiekt total found
Penthouse 10 pokojów w Marsascala, Malta
Penthouse 10 pokojów
Marsascala, Malta
Pokoje 10
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Piętro 5/1
Wyłącznie Marsascala Penthouse w cichej, sought- after okolicyDesigner- wykończone i w pełni…
$858,403
Zostaw prośbę
