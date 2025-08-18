Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wille z garażem na sprzedaż w Central Region, Malta

Birkirkara
3
Attard
10
San Gwann
6
Ta Xbiex
3
4 obiekty total found
Willa w Sliema, Malta
Willa
Sliema, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
Highly Finished, Fully detached villa on a very quiet street. Sold mostly furnished, proeprt…
$1,62M
Zostaw prośbę
Willa 11 pokojów w Birkirkara, Malta
Willa 11 pokojów
Birkirkara, Malta
Pokoje 11
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
KAPPARA - Highly finished by it's present owners is this semi-detached villa located in this…
$1,36M
Zostaw prośbę
Willa 11 pokojów w San Gwann, Malta
Willa 11 pokojów
San Gwann, Malta
Pokoje 11
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
This semi-detached villa in the prestigious Kappara neighborhood has been meticulously finis…
$1,37M
Zostaw prośbę
