  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. Wilno
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Dom

Wynajem długoterminowy domy w Wilno, Litwa

6 obiektów total found
Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowy sublokalizowany NAMAS z tarasem (ulica Jamesa Šimkevičiusa) INFORMACJE DODATKOWE • Dom…
$2,325
za miesiąc
Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 137 m²
Liczba kondygnacji 2
$2,319
za miesiąc
Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 182 m²
Liczba kondygnacji 2
$2,319
za miesiąc
Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 134 m²
Liczba kondygnacji 2
$1,565
za miesiąc
Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 20 m²
Liczba kondygnacji 1
$209
za miesiąc
Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 1
$1,507
za miesiąc
