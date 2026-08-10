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Domy na sprzedaż w Samorząd miasta Wilna, Litwa

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Wilno
140
140 obiektów total found
Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 152 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ MODERNUS ONE- HAUTE HOLD W KVARTALE VILNIUM, FABRIKO G. Dla tych, którzy szukają ko…
$457,972
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 2
PARKYDAM A + KLASY ENERGII I INSTALACJE JAKOŚCI Z WYŁĄCZENIEM OSIĄGNIĘCIA WYŁĄCZONYCH OKREŚL…
$348,551
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 144 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ NOWEJ BUDOWY A + PRZEDSTAWIONE GOSPODARKI DOMOWE Z CZĘŚCI APDAILA, WILNIUSZ MIESTE,…
$318,102
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 139 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ NA RÓŻNE MŁODE, ZMIENIONE, INDYWIDUALNE GOSPODARSTWA DOMOWE W DZIEDZINIE Szukasz d…
$369,818
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 97 m²
Liczba kondygnacji 2
NOWY KOLOKOWANY DOM! Na sprzedaż nowoczesna klasa A + + w cichej okolicy Bajoras. INFORMACJ…
$319,618
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 144 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ NOWEJ BUDOWY A + PRZEDSTAWIONE GOSPODARKI DOMOWE Z CZĘŚCI APDAILA, WILNIUSZ MIESTE,…
$309,824
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysłany space i Normal 125 Knowledge. Szukasz domu, w którym spokój natury i komfort miasta…
$553,130
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 117 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesny, nowy dom jednoosobowy w Vaidotai, Wilno! Stylowy i funkcjonalny 4-pokojowy dom …
$310,858
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 76 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ ZASTALANA W GOSPODARCE DOMOWEJ Z AUDYBLĄ I PIERWSZYM NIEWYKONALNYM Miastem. SZCZEGÓ…
$149,433
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 108 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowo wybudowana wioska A 108 m2 podwójny dom jest sprzedawany w zamku z dala od głównych uli…
$237,657
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 99 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowy rynek! W żywej premii na drodze wysłano pojedynczy architekurę. Pierwszy użytkownik już…
$214,471
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 177 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom jest sprzedawany z 177 mkw w Paneriai. Dom znajduje się w cichej i uporządkowanej osady…
$283,370
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Dom 9 pokojów w Wilno, Litwa
Dom 9 pokojów
Wilno, Litwa
Pokoje 9
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 3
Przestronny, dobrze zbudowany iw pełni wyposażony dom na działce o powierzchni 9 hektarów. I…
$539,910
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 2
Dla tych, którzy chcą więcej spokoju i przestrzeni - z własnym podwórkiem, tarasem i miejsce…
$307,097
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 173 m²
Liczba kondygnacji 2
Piękne ruiny Verguva Hydro Reserve oferują ekskluzywny 172 m2 5- pokój, A + klasy dom z wybr…
$1,68M
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 144 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ NOWEJ BUDOWY A + PRZEDSTAWIONE GOSPODARKI DOMOWE Z CZĘŚCI APDAILA, WILNIUSZ MIESTE,…
$303,737
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 144 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ NOWEJ BUDOWY A + INSTALACJA DO POŁOŻONEGO DOMU, WILNIUSKA MIESTE, MODERNUS PROJEKTU…
$414,738
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 213 m²
Liczba kondygnacji 2
SZKŁA SPRZEDAŻY I MŁODZIEŻY ZAMKNIĘTE GOSPODARSTWA DOMOWE NA ŚWIECIE "UTRZYMANIE JĘZYKA" W Ż…
$460,356
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 161 m²
Liczba kondygnacji 1
Wysyłanie 4 CAPSULES RECORDING HOLD Z ZRÓWNOWAŻONYM APPEAL! Dom zostanie przeniesiony z zako…
$526,060
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 142 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ PRAPANNGA W ZARZĄDZANIU GOSPODARSTWEM CHARNECKY GIVEN SIGNATAR QUARTER! OBSZARY WYK…
$521,486
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 798 m²
Liczba kondygnacji 3
SPRZEDAŻ INDYWIDUALNYCH BUDYNKÓW 800 WIEDZY. - Jeden z najbardziej obiecujących miejsc w Wil…
$2,31M
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 167 m²
Liczba kondygnacji 2
PILAITAS, MOJA 12, DROGI DO MIESTO CENTRUM, INSTALACJE JAKOŚCI SPRZEDAŻY, WYBORY I FUNKCJONO…
$613,271
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 127 m²
Liczba kondygnacji 2
Sprzedawane w PÓŁNOCNYM PROJEKCIE 5 CAPSULS, 2 GODZINY W LOBIA G. 9, WILNIUS OBSZAR. Dom je…
$365,615
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 144 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ NOWEJ BUDOWY A + PRZEDSTAWIONE GOSPODARKI DOMOWE Z CZĘŚCI APDAILA, WILNIUSZ MIESTE,…
$318,102
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 114 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ LEBAZY YAUKUS, STYLLY INSTALLATED with 4 HOUSEHOLD NAMAS! * KONSTRUKCJA JAKOŚCI GO…
$346,707
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 2
WSZYSTKIE SPRZEDAŻ SZKŁA I INSTALACJI PRAKTYCZNEJ Szukasz domu, w którym możesz się od raz…
$347,385
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 139 m²
Liczba kondygnacji 2
YACK, MODERUS NAM W KALACJI Z MAKSYMALNYM ZABICIEM! Dom w miejscowości Kalnėnai, jest to spo…
$436,681
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 96 m²
Liczba kondygnacji 2
PRZEDSTAWIONE PRZEZ OSIĄGNIĘCIE INDYWIDUALNEGO WYZNACZENIA, JAKOŚCI I INSTALACJI PRAKTYCZNEJ…
$395,180
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 128 m²
Liczba kondygnacji 2
W już utworzonym nowym budynku, otoczonym lasem, sprzedany PFLP APDAILA Dwukondygnacyjny, 12…
$381,111
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 118 m²
Liczba kondygnacji 1
W paneriai, nowoczesny jednopiętrowy dom nowej budowy jest sprzedawany. W pobliżu lasów, ści…
$252,726
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Parametry nieruchomości w Samorząd miasta Wilna, Litwa

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